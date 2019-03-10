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Анфиса Чехова собрала 80 тысяч лайков в белье от Milavitsa

11.03.2019 17:51 — Разное | Ежедневник  
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Анфиса Чехова собрала 80 тысяч лайков в белье от Milavitsa

Известная российская актриса и телеведущая Анфиса Чехова примерила на себе белье от белорусского производителя Milavitsa и собрала за праздники 80 тыс. лайков.

Анфиса Чехова стала известна после запуска откровенного шоу «Секс с Анфисой Чеховой». Она создала особый образ раскованной сексуальной женщины, острой на язык и не склонной к комплексам. Также Анфиса Чехова активно снимается в российских комедиях, где, как правило, играет тех самых сексуальных и раскрепощенных женщин. Именно с этой точки зрения она и продемонстрировала белье от Milavitsa, отдыхая со своим молодым человеком на Мальдивах.

"Мальдивы, конечно, пропитаны эротикой насквозь☺. Несмотря на то, что это глубоко мусульманская страна, здесь на островах так уединённо, что хочется сливаться с природой и ходить в чем мать родила. Мать, конечно, не родила меня в шикарном белье от Milavitsa, но это бельё делает каждую Женщину тем, кем она по сути и является - Богиней", - написала Анфиса Чехова в своем Инстаграм, который имеет более 1,2 млн подписчиков.

Фотографии в красивой женщины в красивом белье тут же вызвали поток восхищений подписчиков. Всего за 4 дня, пост собрал 80 тыс. лайков.

 
 
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Известная российская актриса и телеведущая Анфиса Чехова примерила на себе белье от белорусского производителя Milavitsa и собрала за праздники 80 тыс. лайков.
 
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