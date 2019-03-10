На некоторых улицах Слуцка в связи с аварией не было света (обновлено)

В Слуцке не работают некоторые магазины и светофоры, без электричества остались жилые районы.

Как прокомментировали в службе «115», в результате аварии на электросетях обесточено до «половины города». Аварийные бригады выехала на место.

Первые сообщения об отключении стали поступать около 16:00.

ОБНОВЛЕНО. Спустя примерно час электроснабжение стали восстанавливать. Как уточнили в Слуцких городских электросетях, без света были улица Пионерская неподалёку от магазина «Радуга» и часть улицы Социалистическая от Молодёжного центра.



Slutsk-Gorod.by