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На некоторых улицах Слуцка в связи с аварией не было света (обновлено)
11.03.2019 — Разное | Слуцк Город
В Слуцке не работают некоторые магазины и светофоры, без электричества остались жилые районы.
Как прокомментировали в службе «115», в результате аварии на электросетях обесточено до «половины города». Аварийные бригады выехала на место.
Первые сообщения об отключении стали поступать около 16:00.
ОБНОВЛЕНО. Спустя примерно час электроснабжение стали восстанавливать. Как уточнили в Слуцких городских электросетях, без света были улица Пионерская неподалёку от магазина «Радуга» и часть улицы Социалистическая от Молодёжного центра.
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Как прокомментировали в службе «115», в настоящий момент в результате аварии на электросетях обесточено примерно пол города. Аварийная бригада выехала на место.
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