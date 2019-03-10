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Что нам делать в Сербии? (Часть 1)

11.03.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Небольшой фотоотчет, размышления и прямой вопрос, на который редакция 1146.BY предлагает ответить нашим читателям. Вопрос, если вы еще не поняли, находится прямо в заголовке.

Подниматься в дикую рань — плохая затея. Под «дикой ранью» имеется в виду 3-4 часа ночи. Уж лучше вообще не ложиться. В противном случае вы гарантировано проснетесь не выспавшимся и в весьма дурном расположении духа.

В общем-то, так и произошло: будильник начал пиликать, а я уже предвкушал, как хмуро буду рыскать по квартире, дособирая в рюкзак необходимые шмотки, как безрадостно умоюсь, соберусь и выйду под моросящий весенний дождь. Но — делать нечего. Сегодня в 5:45 я вылетаю в Белград. Через Москву. Вот ведь черт! Мало того, что в такую рань подниматься, так еще и прямой рейс не могли организовать!

Любой аэропорт, по умолчанию, место весьма оживленное.

Минский Национальный в этом плане не исключение. Более того, видимо, сможет дать фору некоторым по пассажиропотоку в сутки. Но не в четыре часа утра. В четыре часа утра он, скорее, напоминает декорации к старым добрым «Лангольерам» Кинга. Конечно, не все так печально: нет-нет, да выпорхнет откуда-нибудь стайка стюардесс на перекур, помятые пассажиры пытаются сообразить, как здесь очутились в такую рань.




А вообще с аэропортами — это отдельная тема. Территория мира, так сказать, островок интернациональности в любой, даже самой упоротой державе. Переступаешь порог аэропорта, и все — ты человек мира, твой язык — английский (ну, или китайский), твоя национальность интересует исключительно таможенников… но паспорт все равно лучше не забывать.

Аэрофлот — как много в этом звуке. Понтов, например. Пока из динамиков льется хвалебная ода авиакомпании, я сижу, втиснутый между двумя такими же, как я, счастливчиками эконом-класса, и думаю — вот как так-то? Вроде, и самолет приличный, и бортпроводники стараются быть милыми, а ощущение того, что ты едешь в набитой битком маршрутке не покидает. Странно это все и немного грустно.

Такое чувство, словно авиалайнер буквально пропитался менталитетом, не в обиду нашим российским друзьям будет сказано. В конце концов, все мы тут одним миром мазаны…




И вот уже аэропорт номер два на моем пути — Международный Аэропорт Шереметьево. Казалось бы, прошел всего час, а какие разительные перемены: народу просто тьма-тьмущая, все куда-то торопятся, основательно нагрузившись ручной кладью. Какая-то дамочка средних лет с нашего рейса уже подшофе и со свойственным подвыпившим людям старанием трахает мозг сначала таможенникам, потом службе по поиску пропавшего багажа, а потом исчезает с моих радаров.

Какой удивительный экспириенс (простите мне мой английский, но мы ведь в аэропорте) — в пьяном виде дурить людям голову в международном масштабе. Отличная идея для тревел-блога на YouTube или сториз в Instagram’е: прилетаешь в чужую страну и начинаешь свой концерт прямо с трапа. В самолете лучше не чудить — посадят. Самолет, в смысле. А вам такого штрафа выпишут, что ни один блогер-миллионик не отшепчет.

А вот и наш гейт. Постепенно подгребают попутчики — журналисты из стольного града, с которыми мне предстоит провести в Сербии два дня. Ребята, естественно, с юморком, хотя с утреца шутить получается весьма натужно, а «разогреваться», вроде как, еще рановато. Но мысли на сей счет звучат — вот, мол, прилетим в Белград и там, так сказать, раззнакомимся и расшутимся по полной.

Тем более, первый день у нас получается проходной, как раз сгодится под свои нужды.


Постепенно начинаю осознавать плюсы от перелета с пересадками. Например, можно за раз оценить работу разных авиакомпаний. Про Аэрофлот я уже высказался, на очереди AirSerbia. Вот и денег у них явно меньше, хоть самолет по классу точно такой же, и понтов не завезли, а ощущение переполненной маршрутки исчезло. Ну да, здесь я не сижу, зажатый двумя пассажирами — расположился у иллюминатора — но дело, кажется мне, совсем не в этом.

Стюардессы, кстати, разительно отличаются. Или лучше даже сказать девушки, они же женщины. Вообще, красотки с Балканского полуострова — это такая же отдельная история. У них свой тип красоты, совершенно отличный от того, что мы, белорусские хлопцы, привыкли видеть. Иссиня-черные волосы, пронзительные карие глаза, ястребиный нос, резкие черты лица… Но мне еще только предстоит в этом разобраться, так что пообщаемся позже.

А пока лучше займусь съемками из-под крыла самолета. Съемщик, сразу предупреждаю, из меня тот еще, но уж тут ничего не попишешь.





Я, к сожалению, проспал тот момент (да, все-таки ранний подъем дал о себе знать), когда мы покинули зону сплошной облачности, и теперь внизу тянутся чужие пейзажи. Если отбросить мысли о том, как эпично будет сейчас рухнуть всем журналистским составом на эту красоту (которые, как не крутись, посещают), останется легкое недоумение по поводу того, что где-то внизу идет самая настоящая жизнь.

Нет, понятное дело, она так и так идет, просто сверху все это смотрится и воспринимается совершенно иначе.

Особенно «накрыло» во время захода на посадку в Международный аэропорт имени Николы Теслы (Белград). Вот он, город, который становится с каждым мгновением все ближе. Там живут совершенно незнакомые, говорящие на другом языке люди, они прямо сейчас живут и говорят на другом языке. Они не знают тебя и вряд ли даже обращают внимание на снижающийся самолет. Ты для них не существуешь, они для тебя вполне реальны.

Да уж, правы классики отечественной фантастики — трудно быть Богом.



Аэропорт хорош — небольшой, я бы сказал, компактный, народу немного, толчеи не наблюдается. Спускаемся вниз, чтобы забрать багаж. В планах: поменять деньги на местные — динары, и встретиться с встречающим нас водителем. Отчитываюсь: деньги поменял, с водителем встретились. У него, кстати, говорящая табличка на груди, которую я хочу использовать для подсказки.

Что нам делать в Сербии? Осилите?


 
 
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Небольшой фотоотчет, размышления и прямой вопрос, на который редакция 1146.BY предлагает ответить нашим читателям. Вопрос, если вы еще не поняли,...
 
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