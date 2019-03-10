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Погода на неделе: неустойчивая с дождем и снегом

11.03.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Неустойчивая погода с дождем и мокрым снегом, порывистый ветер, гололедица и до 9 градусов мороза ожидается в Беларуси на этой неделе.

Во вторник, 12 марта, местами пройдет кратковременный снег, мокрый снег, по северу страны - с порывистым ветром. Ночью и утром подморозит, дороги будут скользкими. Температура воздуха ночью понизится до нуля - минус 5, днем будет от нуля до плюс 5.

В среду, 13 марта, ночью в отдельных районах Витебской области пройдет кратковременный снег, днем местами, преимущественно по западной части страны, ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, переходящий в дождь). Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью понизится до минус 2-9, днем будет от нуля до плюс 7.

В четверг, 14 марта, атмосферные фронты обусловят на большей части территории страны кратковременные осадки (дождь, мокрый снег), которые днем по западной части страны будут сопровождаться порывистым ветром. Ночью и утром в отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2. Днем будет 2-8 градусов тепла, в юго-западных районах - плюс 9-10.

В пятницу, 15 марта, в ночные часы местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром в отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3, днем - 3-9 градусов тепла.


Источник: БелТА

 
 
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Неустойчивая погода с дождем и мокрым снегом, порывистый ветер, гололедица и до 9 градусов мороза ожидается в Беларуси на этой неделе. ...
 
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