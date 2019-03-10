23-летний парень из Лиды осужден на восемь с половиной лет колонии за приобретение, перевозку, хранение и сбыт психотропных веществ





Когда 23 февраля 2015 года в адрес мужчин звучали традиционные поздравления с Днем защитника Отечества, лидчанин Олег Коваль находился в суде Лидского района. Незаконные без цели сбыта приобретение и хранение наркотиков обернулись для парня двумя годами лишения свободы.

Еще до этой отсидки Коваль отыскал на свою голову приключений. Когда скончался его дед, живший в Дятлово, Олег вспомнил, что в доме родственника находилось некоторое количество аптечек. Нет, Олежка не захворал. Он решил подсобить охочим до “психотропного кайфа”. Ведь в этих аптечках был не только стандартный набор медикаментов. Дело в том, что дедушка Коваля до выхода на пенсию работал на местном промышленном предприятии в Дятлово, являлся ответственным за гражданскую оборону. Индивидуальные аптечки, в состав которых входили таблетки, содержащие опасное психотропное вещество – апрофен (тарен), предполагалось использовать в случае чрезвычайных обстоятельств. Данные таблетки могли применяться как антидот при воздействии на человека фосфорорганических отравляющих веществ. Когда срок действия спецаптечек заканчивался, их надлежало списать по акту и уничтожить, однако в неспокойные 90-е годы дедушка Коваля отнес казенное имущество домой и хранил на чердаке.

Внук Романа Степановича рано приохотился к запрещенным веществам, поэтому быстро смекнул, что специфические таблетки в некоторых кругах представляют определенную ценность. Сам Олег, правда, предпочитал другие препараты, а “колёса” решил продать. Когда дедуля умер, внучок, погостив у бабушки Нины, наведался на чердак и увез с собою 16 аптечек. Прочел в интернете, от чего какое лекарство, и вынул несколько контейнеров с “веселящими” таблетками. Стал Коваль “страждущих” искать. Как-то встретился ему на пути давний знакомый Андрей Гвоздев. Одно время он тоже не чурался “дури”. Но уже “соскочил”. Коваль упомянул о таблетках: «23 штучки есть, 16 из них растерты в порошок, хочу за всё 150 рублей». Андрей обещал у друзей поспрашивать.

А вернувшись домой, передумал: вспомнил, сколько маяться пришлось, чтобы от “дури” отвыкнуть. Андрей не стал приятелям звонить, он в отделение милиции обратился и вызвался помочь в изобличении продавца таблеток. Так Гвоздев оказался задействованным в проведении оперативно-розыскных мероприятий. Встретившись с Ковалем, поинтересовался, не передумал ли тот продавать таблетки? «Нет-нет, – сказал Олег. – Я в Польшу собираюсь подъехать. Деньги нужны». Гвоздев сообщил, что покупатель нашелся. «Новичок в этом деле. Как “колёса” с водкой “покатят” ему интересно». – «О как! Только деньги желательно заранее, а то мало ли». На следующий день Гвоздев вручил Олегу 150 рублей, после чего приятели договорились, что товар будет в условленном месте. «Я оставлю пакетик под скамейкой, прикрою опавшими листьями, чтоб не видно было. А тебе сразу сообщу. Смартфон не выключай. К интернету подключен? Отлично!»

В последний вторник октября 2017 года, быстро сунув пакетик под скамейку, Коваль торопливо зашагал прочь. На радостях достал из кармана куртки самокрутку с марихуаной, огляделся по сторонам и закурил. Одурманенный “косячком”, направился на остановку общественного транспорта и стал ходить туда-сюда, вести себя неадекватно. Его странное поведение привлекло внимание сотрудников милиции. Коваля доставили на освидетельствование, а затем – в Лидский РОВД.

Потом некоторое время парень считал, что ему повезло. Потому что из райотдела его… отпустили. Лишь весной 2018 года Олег понял, по какой причине. Оперативники хотели выяснить, не для налаживания ли наркотрафика из Польши он туда отправляется.

13 ноября 2017-го Олегу позволили беспрепятственно уехать в соседнюю страну, а через несколько месяцев он вернулся. 28 марта 2018 года Коваля задержали по подозрению в незаконном обороте психотропных веществ и наркотических средств. Олег не предполагал, что осенью 2017-го за ним и Андреем сотрудниками милиции велось наружное наблюдение, не знал, что, выдав Гвоздеву те 150 рублей, его снабдили специальной аппаратурой, не предполагал, что оперативной видеосъёмкой было зафиксировано, как он спрятал под скамейкой таблетки.

“Закладка” была изъята правоохранителями. В полимерном пакетике оказалось 7 таблеток и фрагмент таблетки (общей массой 1,78 г), а также 6,3147 г порошкообразного вещества – всюду содержался вышеупомянутый тарен. По месту регистрации Коваля правоохранителями при участии понятых в ходе обыска были обнаружены и изъяты 16 индивидуальных аптечек. В них отсутствовало по одному контейнеру с психотропными таблетками.

Олег виновным себя не признал. Пояснил, что, узнав из интернета, что в аптечках с дедового чердака может содержаться апрофен, решил заглянуть в каждую. «Но психотропа нигде не обнаружил, иначе бы сразу передал в милицию». Кто бы сомневался? “Истинная правда”! Только зачем в таком случае сделку с Андреем затеял, с какой целью про “закладку” под лавочкой сообщал, звонил и звал подойти к магазину, дескать, тема есть? О чём разговор? «Мне надо было встретиться с ним по личным, бытовым вопросам». Ну, разумеется, соль и спички дома закончились, и в магазине всё разобрали. “Ой, беда-беда, огорчение…”

Гвоздев доводы Коваля о невиновности опроверг: «Олег сказал, что как только я передам ему 150 рублей от покупателя, он сообщит, где именно таблетки во дворе спрятал».

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9 августа 2018 года суд Лидского района признал 23-летнего О.Коваля, ранее совершившего преступление, предусмотренное ст.328 УК, виновным в незаконных с целью сбыта приобретении, перевозке, хранении и сбыте психотропных веществ. Олегу “прописали” принудительное лечение от наркомании. Было постановлено взыскать с него 150 рублей, приобретенных преступным путем, а также 226,53 рубля процессуальных издержек в доход государства. 4 октября минувшего года судебная коллегия по уголовным делам Гродненского областного суда определила: апелляционную жалобу подсудимого касательно необоснованности предъявленного обвинения оставить без удовлетворения. Каков срок назначенного подсудимому наказания? Восемь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

УВД Гродненского облисполкома.