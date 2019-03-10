«Единственное место, куда можно пойти молодежи». В Березовке ввели плату за спортзал, люди возмутились





В небольшой Березовке, что в Лидском районе, разгорелись нешуточные страсти. Там местная мини-футбольная команда резко выступила против платной аренды единственного спортивного зала в городке и начала собирать подписи за отмену такого решения местных властей. В отделе спорта и туризма Лидского райисполкома объясняют, что средства нужны на обслуживание и содержание объекта.

Плату за пользование спортзалом при местном ДК ввели в декабре 2018 года. До этого там занимались все бесплатно. В том числе и мини-футбольная команда «Берёзовка», участники которой прислали в редакцию TUT.BY копию открытого письма — его они отправили местным властям.

Спортзал и уличные спортплощадки около местного ДК — единственные общественные спортивные объекты, которые есть в Березовке. Правда, в городе работают еще три школы, где есть свои спортзалы, — но там занимаются только дети.

— Установленная плата — 20 рублей за час использования спортивного объекта. И теперь в спортзале ДК нет ни футбола по понедельникам, средам и пятницам, ни волейбола по вторникам и пятницам — как это было всегда. Дошло до абсурда: наши футболисты вынуждены ездить тренироваться в Новогрудок, а волейболисты — в Гончары. В связи с этим было подготовлено и направлено обращение чиновникам в Лиду, — рассказывают участники футбольной команды

Местные жители говорят, что уже почти 15 лет любители мини-футбола в Березовке приходили вечерами три раза в неделю в спортзал, дважды в неделю здесь проходили тренировки по волейболу. Благодаря такому интенсивному графику мини-футбольная команда, состоящая из любителей, смогла выйти на достаточно хороший уровень и даже заявиться на соревнования в Лидской мини-футбольной лиге.

Теперь, по словам березовчан, тренировки резко сократились.

— Сбился традиционный график тренировок команды, а также резко упала посещаемость спортзала в ДК. Почему мы резко против оплаты спортзала? Надо понимать, что у нас в городе проблемы с работой, люди и так уезжают отсюда, а тут еще и плату за зал установили. Причем за какой спортзал? Он маленький и нестандартный. Нам в волейбол в нем не совсем удобно играть: мяч — то в потолок, то в стену. Мы считаем, что введение арендной платы за спортзал, и уж тем более за уличную площадку, — шаг неправильный и противоречит принципам развития массового спорта, — делятся проблемой местные жители.

Открытое письмо и подписи были направлены в Лидский райисполком. И вот в четверг, 7 марта, с жителями Березовки встретились местные чиновники и представители власти из Лиды. На встрече присутствовали зампред Лидского райисполкома Виктор Пранюк, председатель Лидского районного Совета депутатов Инесса Белуш, а также представители спортивных организаций и начальник отдела спорта и туризма Лидского райисполкома Александр Макей.

По итогам встречи решили, что плату за зал все-таки оставят, однако снизят до 15 рублей в час. А спортплощадка на улице будет бесплатной.

— Решение компромиссное. Мы пошли навстречу пожеланиям березовчан, однако полностью отменить арендную плату не можем: зал нужно содержать и обслуживать, — говорит начальник отдела спорта и туризма Лидского райисполкома Александр Макей.

По мнению участников встречи, большинство местных любителей спорта таким решением остались довольны, однако есть и те, которые считают, что брать деньги за использование общественных спортивных объектов, — это неправильно.

— Огромный и просторный, соответствующий всем параметрам всех зальных видов спорта спортзал «Юность» в Лиде стоит за час 25,5 рубля, а наш маленький и нестандартный — 20 рублей (сейчас — 15 рублей. — Прим. TUT.BY ). Полвека наш спортзал был общедоступным для всех без исключения жителей города. Все эти годы всегда находились средства на его содержание. Зал должен оставаться бесплатным. Огромный плюс — это то, что благодаря нашему обращению корт будет бесплатным для всех, как и прежде, — говорит один из местных жителей Юрий Дешук, который регулярно занимался в данном спортзале.

Мужчина говорит, что сейчас спортзал пустует, а еще полгода назад каждый вечер здесь было многолюдно: «В холодное время года спортзал — это практически единственное место, куда можно пойти молодежи в нашем городе».

Сейчас лидские власти готовят письменный ответ местным жителям, где будут озвучены новые условия аренды спортзала в Березовке.