Мясникович назвал главные проблемы Беларуси

Кредит доверия не может быть многолетним в условиях невысоких доходов и проблем с трудоустройством.

Об этом заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на заседании 11 марта, передает газета «Звязда».

«Кредит доверия не может быть многолетним в условиях невысоких доходов физических лиц и при наличии трудностей с эффективным трудоустройством населения», - заявил он.

Глава Совета Республики озвучил основные, по его мнению, проблемы в экономике страны: низкие зарплаты, лишние кадры на предприятиях, уезжающие на заработки специалисты, рост числа бедных семей, пишет tut.by .

По словам чиновника, многие белорусские предприятия – как частные, так и государственные, держат в штате избыточное количество работников вместо того, чтобы создавать новые рабочие места. В результате зарплата этих работников ниже средней.

По его словам, фактически выполнение в 2016-2018 годах программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы по росту ВВП, ВРП в Витебской и Могилевской областях не достигло уровня 2015 года.

Растет количество бедных семей

Мясникович отметил, что по Беларуси почти 2/3 семей, имеющих детей, являются малообеспеченными. Тенденции за последние годы несколько ухудшились, и численность малообеспеченных семей, имеющих детей, где душевые доходы ниже МПБ (347,74 рубля), несколько увеличилась.

По его мнению, «надо в работе учитывать то, что не все наши граждане предрасположены к самостоятельному ведению бизнеса, многие предпочитают работать у нанимателя, а создать нанимателя без помощи государства очень сложно».

Демографические проблемы

За два последних года, по предварительным данным, численность населения республики сократилась на 29,1 тысячи человек и на 1 января 2019 года составила 9 475,6 тысячи человек. Фактически мы вернулись к началу 2015 года, отметил чиновник.

Снижение уровня рождаемости

По словам Мясниковича, основное влияние на демографическую ситуацию продолжают оказывать снижение уровня рождаемости и низкий миграционный прирост, который не может восполнить естественные потери населения».

Чиновник отметил также, что в стране наблюдаются проблемы с внешней трудовой миграцией. Из Беларуси уезжают квалифицированные кадры.

По данным выборочного обследования домашних хозяйств, за 2018 год число граждан, работающих за пределами республики (не меняя своего постоянного места жительства), составило 95,4 тысячи человек, этот показатель – выше, чем в 2017 году.