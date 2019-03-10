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Инфляция в Беларуси в январе-феврале составила 2,2%

11.03.2019 17:53 — Разное | Интерфакс  
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Потребительские цены в Беларуси в феврале 2019 года выросли на 1,3%, с начала года – на 2,2%, сказано в сообщении Национального статистического комитета (Белстат).

Годовая инфляция в феврале 2019 года (по сравнению с февралем 2018 года) составила 6,2%.

Цены на продовольственные товары за январь-февраль выросли на 2,5% (в феврале на 1,1%), непродовольственные товары подорожали на 1% (за февраль - на 0,2%). Стоимость платных услуг увеличилась на 3,5% (за февраль рост на 3,2%).

Базовая инфляция (без учета регулируемых и сезонных цен) в феврале 2019 года по сравнению январем 2019 года составила 0,4%, с декабрем 2018 года – 1,1%.

По целевому прогнозу властей, в 2019 году инфляция в Беларуси не должна превысить 5%.

В 2018 году инфляция в Беларуси составила 5,6%.

 
 
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Потребительские цены в Беларуси в феврале 2019 года выросли на 1,3%, с начала года – на 2,2%, сказано в сообщении Национального статистического комитета (Белстат)....
 
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