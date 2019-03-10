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Китай не заинтересован в договоре с США по ядерному вооружению - замгоссекретаря США

11.03.2019 17:44 — Разное | Интерфакс  
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Китай пока не проявляет интереса к заключению с США соглашения по контролю над ядерным вооружением, заявила в понедельник заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон, выступая на конференции фонда Карнеги по ядерной политике.

"Судя по переговорам, которые у меня были с китайскими коллегами, ...с их стороны интереса нет", - заявила А.Томпсон.

А.Томпсон отметила, что проводила переговоры с китайскими коллегами, но прогресса по этому вопросу не было. По ее словам, Китай и США тесно сотрудничают как постоянные члены Совбеза ООН.

Американские политики ранее заявляли, что США требуется аналог Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), включающий не только Россию, но и Китай.

2 февраля США приостановили участие в ДРСМД, а через шесть месяцев обещали выйти из Договора, если Россия не вернется к его соблюдению. По мнению Вашингтона, ДРСМД нарушает российская крылатая ракета 9М729 оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".

Россия отвергает обвинения США и выдвигает встречные претензии - Вашингтон нарушает ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе пусковые установки МК-41, способные осуществлять пуски крылатых ракет. Также российская сторона считает нарушением ДРСМД американские беспилотные летательные аппараты и ракеты-мишени для тестирования систем ПРО.

 
 
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Китай пока не проявляет интереса к заключению с США соглашения по контролю над ядерным вооружением, заявила в понедельник заместитель госсекретаря США Андреа...
 
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