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Поиски 15-летней пропавшей девочки идут третью неделю. Родители Ребекки не теряют надежды

11.03.2019 18:40 — Разное | СТВ  
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Новости Германии. В течение трех недель продолжаются поиски 15-летней Ребекки, которая пропала из дома старшей сестры.

По информации Bild, с момента пропажи сотни полицейских обыскали леса по всей Германии. Пока поиски не увенчались успехом.

Полиция получила около 1200 сведений от возможных очевидцев. Вся эта информация проверяется. Пока поиски девочки приостановлены, чтобы заново перепроверить полученные наводки.

Отец пропавшей Ребекки убежден, что его дочь жива. Мужчина не теряет надежды. Мама девочки просит людей «заглядывать в подвалы, может быть, там удерживают Ребекку».

Поиски 15-летней пропавшей девочки идут третью неделю. Родители Ребекки не теряют надежды
Фото: Polizei Berlin

Главным подозреваемым по делу остается 27-летний супруг старшей сестры школьницы – Флориан. Он работает поваром и в день пропажи девочки вернулся домой рано утром.

Сестра Ребекки в соцсетях обратилась к ней: «Бекки, храни тебя Бог, где бы ты не находилась. Мы найдем тебя и виновный в этой Одиссее найдется». Сестра не верит в то, что ее муж причастен к преступлению. Пара воспитывает 2-летнюю дочь.

Флориан был задержан.

В багажнике его автомобиля – малинового Renault – были найдены волосы Ребеки и волокна фиолетового флисового одеяла, с котором девочка покинула дом сестры. Однако служебные собаки, которые обучены искать улики по делам подобного рода, никак не отреагировали во время обыска авто. Ранее супруга подозреваемого заявляла, что сестра часто ездила вместе с ними в этой машине, поэтому неудивительно, что в ней обнаружены волосы. 

Ребекка пропала 18 февраля. Она осталась переночевать в доме у сестры, а утром собиралась на занятия. В школу девочка так и не пришла. В 7 утра сестра подростка вместе с дочкой ушли из дома в детский сад, а Ребекка перестала выходить на связь с мамой.

Что произошло в тот день, когда девочка пропала из дома старшей сестры, читайте здесь.  
 
 
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Новости Германии. В течение трех недель продолжаются поиски 15-летней Ребекки, которая пропала из дома старшей сестры. По информации Bild, с момента пропажи сотни...
 
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