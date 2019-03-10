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Детёнышей редкой красной панды показали посетителям зоопарка в Сиднее

11.03.2019 17:49 — Разное | СТВ  
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Новости Австралии. Кадры из сиднейского зоопарка: широкой публике представили трех детенышей редкой красной панды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детёнышей редкой красной панды показали посетителям зоопарка в Сиднее

Родились малыши в декабре, однако находились под пристальным наблюдением сотрудников и не выходили на прогулки. Этот вид панды – исчезающий, и появление медвежат на свет стало настоящим событием для парка и общественности.

Детёнышей редкой красной панды показали посетителям зоопарка в Сиднее

Детёнышей редкой красной панды показали посетителям зоопарка в Сиднее

Детёнышей редкой красной панды показали посетителям зоопарка в Сиднее

Детёнышей редкой красной панды показали посетителям зоопарка в Сиднее

Детёнышей редкой красной панды показали посетителям зоопарка в Сиднее
 
 
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Новости Австралии. Кадры из сиднейского зоопарка: широкой публике представили трех детенышей редкой красной панды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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