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В Барановичах нашелся мужчина, который пропал месяц назад

11.03.2019 19:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Утром 13 февраля 33-летний Василий Сергеев ушел из дома и не вернулся. 10 марта, после обращения сестры пропавшего, к его поискам подключился поисково-спасательный отряд «Ангел». Уже на следующий день мужчину нашли. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64214.php

В Барановичах нашелся мужчина, который пропал месяц назад

Фото: группа ПСО «Ангел» «ВКонтакте»

 
 
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  Утром 13 февраля 33-летний Василий Сергеев ушел из дома и не вернулся. 10 марта, после обращения сестры пропавшего, к его поискам подключился поисково-спасательный...
 
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