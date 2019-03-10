«Такой работы еще не было». Одиннадцатиклассники горецкой гимназии победили на республиканском конкурсе

Одиннадцатиклассники гимназии №1 Яна Шерстнева и Илья Кузьменков заняли первое место на республиканском конкурсе работ исследовательского характера по учебным предметам. Руководитель победителей – учитель истории и обществоведения Елена Козлова. Среди шести работ из Могилевской области в секции по истории и обществоведению только проект горецких гимназистов завоевал «золото». Ребята рассказали, в чем его уникальность и почему стоит заниматься исследовательской деятельностью.





Толчком для работы над проектом послужила фотография, которая отыскалась на сайте лесного института, куда были переведены учащиеся Горецкого училища после восстания 1836-го года. Одиннадцатиклассники воссоздали историю становления и развития сельскохозяйственного образования на примере горецких учебных заведений, а также изучили ориентацию учащихся на выбор аграрных профессий на примере агроклассов и «Малой академии» на базе СШ №2.

В центре внимания юных исследователей были архивные и исторические материалы, данные интернет-ресурсов и анкетирования учащихся. Немало фактов анализировалось впервые. Например, ребята сравнивали предметы из учебных планов того времени и нынешнего, изучили сведения о расходах на содержание учебных заведений, профессорско-преподавательском составе и уровне зарплаты. Выяснилось, что затраты были выше в Санкт-Петербурге, однако преподаватели в Горках зарабатывали больше столичных. Уровень их квалификации был очень высоким.

Работа гимназистов — это первое исследование, в котором обстоятельно проанализированы перспективы агроклассов, их качественный и количественный состав. По количеству открывшихся агроклассов и числу учащихся в них Горецкий район занимает седьмое место в стране. На факультативных занятиях здесь занимаются 25 учеников 10-11 классов в СШ № 4, Горской и Овсянковской средних школах, Ленинском УПК д/с-СШ.

«Мы считаем, что данный факультатив — это маленькая модель большой жизни, когда школьники могут расширить свои представления о современном состоянии сельского хозяйства и сделать осознанный выбор будущей профессии. Побывав в лабораториях академии и производственных объектах сельхозпредприятий, ребята убеждаются в том, что для нашей страны агропромышленный комплекс является ведущей отраслью, работа в которой перспективна. Ведь из нефти не получишь хлеб, молоко и мясо», — сказала Яна.

«Я учусь на отлично и собираюсь поступать на землеустроительный факультет БГСХА. Убеждена, выбирать вуз нужно не с точки зрения престижности и месторасположения, а по востребованности в обществе специальности, которую будет не только интересно изучать, но и легко найти работу по ней. Много ли сегодня рабочих мест для экономистов и юристов, которые считаются престижными среди молодежи?»

Изучив большое количество литературы, гимназисты доказали, что прообразом современных агроклассов являются классы частных землемеров и таксаторов, открывшиеся еще в 1859 году при Горецком сельскохозяйственном институте. В Год малой родины им было особенно интересно узнать о значении академии в развитии общества. Горыгорецкие учебные заведения за короткий отрезок времени превратились в центр аграрной науки и образования всей империи. Именно благодаря их деятельности агрономия стала считаться наукой. Первое в Европе опытное поле появилось именно в Горках.

Кроме того, ребята оценили востребованность и результативность профориентационного проекта «Малая академия в средней школе №2. Благодаря ему школьники могут углублять и расширять свои знания по биологии и химии на факультативных занятиях. Их проводят не только учителя школы, но и преподаватели БГСХА. По мнению выпускников, после занятий в «Малой академии» для поступления в вуз не нужны репетиторы.

По условиям конкурса в финале только один человек представляет работу. В Барановичи отправилась Яна Шерстнева. Яна – участник гимназического клуба «Лидер», где освоила искусство ораторского мастерства. Илья собранные материалы оформил в виде графиков, диаграмм и мультимедиапрезентации.

В нашей секции обществоведения школьники защищали 21 проект. Конкуренция была жесткой: одни исследовали методы работы сетевых ритейлеров, нативную рекламу, другие —лженауку, беспилотные летальные аппараты, молодежный парламент. Во время жеребьевки я вытянула 12 номер и выступала во второй день, в субботу. О победе не думала. Настраивала себя на достойное представление нашей работы, которое по времени заняло 9 минут», — рассказала Яна.

«Я более 20 минут отвечала на многочисленные вопросы участников и жюри. Многие из них были, можно сказать, провокационные. Например, представитель жюри поинтересовался, какое направление нужно развивать в сельском хозяйстве. Впоследствии он похвалил меня за грамотный ответ. Когда на следующий день меня поздравили с победой, я испытала такое воодушевление и радость! Было невероятно приятно услышать высокую оценку председателя жюри, который подчеркнул, что такой исследовательской работы, как наша, еще не было в истории конкурса. Это замечательное завершение нашей учебы в гимназии».

Елена Агейчик