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«Такой работы еще не было». Одиннадцатиклассники горецкой гимназии победили на республиканском конкурсе

11.03.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Одиннадцатиклассники гимназии №1 Яна Шерстнева и Илья Кузьменков заняли первое место на республиканском конкурсе работ исследовательского характера по учебным предметам. Руководитель победителей – учитель истории и обществоведения Елена Козлова.  Среди  шести работ из Могилевской области в секции по истории и обществоведению только проект горецких гимназистов завоевал «золото». Ребята рассказали, в чем его уникальность и почему стоит заниматься исследовательской деятельностью.

 

«Такой работы еще не было». Одиннадцатиклассники горецкой гимназии победили на республиканском конкурсе
Работа гимназистов была посвящена аграрной региональной политики белорусского государства по материалам горецких сельскохозяйственных учебных заведений и написана на стыке двух дисциплин — истории и обществоведения. Фото Михаила Левцова.

 

Толчком для работы над проектом послужила фотография, которая отыскалась на сайте лесного института, куда были переведены учащиеся Горецкого училища после восстания 1836-го года. Одиннадцатиклассники воссоздали историю становления и развития сельскохозяйственного образования на примере горецких учебных заведений, а также изучили ориентацию учащихся на выбор аграрных профессий на примере агроклассов и «Малой академии» на базе СШ №2.

В центре внимания юных исследователей были архивные и исторические материалы, данные интернет-ресурсов и анкетирования учащихся. Немало фактов анализировалось впервые. Например, ребята сравнивали предметы из учебных планов того времени и нынешнего, изучили сведения о расходах на содержание учебных заведений, профессорско-преподавательском составе и уровне зарплаты. Выяснилось, что затраты были выше в Санкт-Петербурге, однако преподаватели в Горках зарабатывали больше столичных. Уровень их квалификации был очень высоким.

Работа гимназистов — это первое исследование, в котором обстоятельно проанализированы перспективы агроклассов, их качественный и количественный состав. По количеству открывшихся агроклассов и числу учащихся в них Горецкий район занимает седьмое место в стране. На факультативных занятиях здесь занимаются  25 учеников 10-11 классов в СШ № 4,  Горской и Овсянковской средних школах, Ленинском УПК д/с-СШ.

«Мы считаем, что данный факультатив — это маленькая модель большой жизни, когда школьники могут расширить свои представления о современном состоянии сельского хозяйства и сделать осознанный выбор будущей профессии. Побывав в лабораториях академии и производственных объектах сельхозпредприятий, ребята убеждаются в том, что для нашей страны агропромышленный комплекс является ведущей отраслью, работа в которой перспективна. Ведь из нефти не получишь хлеб, молоко и мясо», — сказала Яна.

 

«Я учусь на отлично и собираюсь поступать на землеустроительный факультет БГСХА. Убеждена, выбирать вуз нужно не с точки зрения престижности и месторасположения, а по востребованности в обществе специальности, которую будет не только интересно изучать, но и легко найти работу по ней. Много ли сегодня рабочих мест для экономистов и юристов, которые считаются престижными среди молодежи?»

 

Изучив большое количество литературы, гимназисты доказали, что прообразом современных агроклассов являются классы частных землемеров и таксаторов, открывшиеся еще в 1859 году при Горецком сельскохозяйственном институте. В Год малой родины им было особенно интересно узнать о значении академии в развитии общества. Горыгорецкие учебные заведения за короткий отрезок времени превратились в центр аграрной науки и образования всей империи. Именно благодаря их деятельности агрономия стала считаться наукой. Первое в Европе опытное поле появилось именно в Горках.

Кроме того, ребята оценили востребованность и результативность профориентационного проекта «Малая академия в средней школе №2.  Благодаря ему школьники могут углублять и расширять свои знания по биологии и химии на факультативных занятиях. Их проводят не только учителя школы, но и преподаватели БГСХА. По мнению выпускников, после занятий в «Малой академии» для поступления в вуз не нужны репетиторы.

По условиям конкурса в финале только один человек представляет работу. В Барановичи отправилась Яна Шерстнева. Яна – участник гимназического клуба «Лидер», где освоила искусство ораторского мастерства. Илья собранные материалы оформил в виде графиков, диаграмм и мультимедиапрезентации.

В нашей секции обществоведения школьники защищали 21 проект. Конкуренция была жесткой: одни исследовали методы работы сетевых ритейлеров, нативную рекламу, другие —лженауку, беспилотные летальные аппараты, молодежный парламент. Во время жеребьевки я вытянула 12 номер и выступала во второй день, в субботу. О победе не думала. Настраивала себя на достойное представление нашей работы, которое по времени заняло 9 минут», — рассказала Яна.

«Я  более 20 минут отвечала на многочисленные вопросы участников и жюри. Многие из них были, можно сказать, провокационные. Например, представитель жюри поинтересовался, какое направление нужно развивать в сельском хозяйстве. Впоследствии он похвалил меня за грамотный ответ. Когда на следующий день меня поздравили с победой, я испытала такое воодушевление и радость! Было невероятно приятно услышать высокую оценку председателя жюри, который подчеркнул, что такой исследовательской работы, как наша, еще не было в истории конкурса. Это замечательное завершение нашей учебы в гимназии».

 

Елена Агейчик


 
 
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  Одиннадцатиклассники гимназии №1 Яна Шерстнева и Илья Кузьменков заняли первое место на республиканском конкурсе работ исследовательского характера по...
 
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