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В Италии ввели обещанный базовый доход для безработных и бедных
Власти Италии ввели систему безусловного базового дохода. Сумму 500 евро в месяц смогут получать все жители и иностранцы, которые легально проживают на территории страны больше 5 лет. Министр труда Луиджи Ди Майо сообщил, что на эти выплаты смогут рассчитывать около пяти миллионов итальянцев, сообщает итальянское агентство
Для несемейных граждан выплата
При этом, если семья снимает жилье, она сможет претендовать на дополнительную компенсацию в размере 280 евро.
Выплаты также получат все мигранты, кто является резидентами страны не менее 5 лет. Однако на пособие не смогут рассчитывать граждане, чей ежемесячный доход превышает 780 евро, домохозяйства с доходом выше 6 тысяч евро в месяц, а также те, у кого есть в собственности недвижимость, стоимость которой выходит за пределы 30 тысяч евро.
Те, чья заявка (ее можно подать онлайн либо через почтовое отделение и национальную сети административных центров CAF) будет одобрена, не смогут пользоваться эти благами пожизненно. Соответствующие категории граждан получат дебетовые карты для оплаты продовольственных товаров, фармацевтических препаратов, коммунальных услуг и аренды. Однако их выдача будет ограничена полуторагодичным сроком. Кроме того, обладатель заветной карты должен будет пройти курсы переквалификации. Если соискатель трижды откажется от предложенных вакансий, он лишится права на «гражданскую зарплату».
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Власти Италии введи систему безусловного базового дохода в 500 евро в месяц. Ожидается, что выплаты будут получать около 5 млн человек.
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