В Италии ввели обещанный базовый доход для безработных и бедных

Власти Италии ввели систему безусловного базового дохода. Сумму 500 евро в месяц смогут получать все жители и иностранцы, которые легально проживают на территории страны больше 5 лет. Министр труда Луиджи Ди Майо сообщил, что на эти выплаты смогут рассчитывать около пяти миллионов итальянцев, сообщает итальянское агентство ANSA .



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Станислав Шаршуков, AUTO.TUT.BY

Для несемейных граждан выплата составит 500 евро в месяц, если доходы получателя пособия равны нулю. Также в случае нулевого дохода семьи с тремя несовершеннолетними детьми получит 1050 евро.

При этом, если семья снимает жилье, она сможет претендовать на дополнительную компенсацию в размере 280 евро.

Выплаты также получат все мигранты, кто является резидентами страны не менее 5 лет. Однако на пособие не смогут рассчитывать граждане, чей ежемесячный доход превышает 780 евро, домохозяйства с доходом выше 6 тысяч евро в месяц, а также те, у кого есть в собственности недвижимость, стоимость которой выходит за пределы 30 тысяч евро.

Те, чья заявка (ее можно подать онлайн либо через почтовое отделение и национальную сети административных центров CAF) будет одобрена, не смогут пользоваться эти благами пожизненно. Соответствующие категории граждан получат дебетовые карты для оплаты продовольственных товаров, фармацевтических препаратов, коммунальных услуг и аренды. Однако их выдача будет ограничена полуторагодичным сроком. Кроме того, обладатель заветной карты должен будет пройти курсы переквалификации. Если соискатель трижды откажется от предложенных вакансий, он лишится права на «гражданскую зарплату».