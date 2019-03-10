Популярны ли белорусскоязычные детские садики, и что делать родителям, если таковых нет поблизости

— Сейчас у нас работают 146 таких групп. По сравнению с прошлым годом их количество увеличилось на пять, — заметила собеседница.





Когда в семье рождается ребенок, мамы и папы планируют, в какой садик он будет ходить, и ставят чадо на учет в службе «Одно окно» районной администрации.





— Им предлагают заполнить контрольно-регистрационную карточку, где с 2018 года появилась графа, в которой необходимо отметить желаемый язык обучения, — пояснила Е. Макаревич.





Помимо языка родители могут указать и детские сады, которые хотели бы посещать. Однако это не значит, что именно в них создадут белорусскоязычные группы.





— В соответствии с нормативными документами их организуют, если собираются не менее 15 малышей двух-трех лет или 20 и более — трех лет и старше. В противном случае родителям предложим другие садики, — рассказала специалист.





Правда, по ее словам, есть еще одно условие: дошкольное учреждение должно быть готово к открытию групп на роднай мове. Речь идет о кадрах, ведь не каждый воспитатель в совершенстве владеет белорусским языком и сможет грамотно вести занятия. В этом случае такому человеку будет сложно привить детям любовь к родному слову.





— Для педагогов дошкольного образования, которые хотят работать в белорусскоязычных группах, существуют курсы повышения квалификации, разработаны методические рекомендации. Если пять-шесть лет назад у нас возникали вопросы с нехваткой воспитателей, то сейчас этот вопрос так остро не стоит. У будущих педагогов дошкольного образования, которые учатся в педколледже, есть специальная подготовка: они изучают методики освоения и развития культуры белорусской речи, так как наша мова имеет особенности, в том числе в произношении, — сказала Е. Макаревич.









В последнее время в Минске немало русскоговорящих семей, желающих отдать ребенка в группу с белорусским языком обучения. Задача воспитателя — помочь детям адаптироваться. Поэтому на первых порах допускается использование русской речи, например для разъяснения непонятных слов. В дальнейшем всё общение в группе проходит исключительно на белорусском, в том числе на прогулках и дополнительных занятиях.





Больше всего белорусскоязычных групп в детских садиках в Первомайском районе — 51. На втором месте Ленинский — 21, затем Фрунзенский — 19.





Дети, которые посещают русскоязычные группы, также знакомятся с белорусским. Малышам читают сказки и произведения на роднай мове. Воспитатели предлагают ребятам поучаствовать в национальных играх. Кроме того, во многих садиках каждую неделю проводят день белорусского языка — педагоги общаются с детьми исключительно на матчынай мове.