Опоздал на две минуты и выжил. Пассажира упавшего в Эфиопии самолета допросила полиция

По его словам, он опоздал на посадку ровно на две минуты. «Я видел, как люди садились на самолет. Я был очень зол из-за того, что меня не пускали», — рассказал он.





Мавропулос уточнил, что его отказались посадить на рейс из-за того, что он не успел вовремя сдать свой багаж.





Когда стало известно об авиакатастрофе, полиция задержала грека, поскольку он был единственным, кто не сел на самолет. При этом Мавропулос отметил, что его не стали долго допрашивать, так как между его опозданием и крушением лайнера не увидели логической связи.









Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавший из Аддис-Абебы в Найроби, разбился утром 10 марта, связь с ним была потеряна спустя шесть минут после взлета. На борту самолета находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Среди погибших — представители 35 стран, в том числе трое россиян, выживших нет.



