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Шуневич наградил нагрудным знаком МВД раненых в Столбцах школьников
Министр внутренних дел Игорь Шуневич 11 марта посетил школу № 2 в Столбцах, где 11 февраля подросток напал на учеников и учительницу.
Во время визита Шуневич наградил знаком МВД «За содействие» двух учеников 10 класса – Владислава Цвирко и Руслана Шутько, которые были ранены при нападении на школьников и учеников 11 февраля, передает
Об этом сообщает издание
— Я хотел спасти учительницу и класс. Почти защитил, кроме учительницы…
— Если бы ты знал, что тебя ранят, побежал бы заступаться?
— Да.
Как сообщает «Прамень», министр отметил, что сейчас рассматривается комплекс мер по обеспечению безопасности в общественных местах, особенно в учреждениях, где находятся дети.
Утром 11 февраля ученик 10-го класса СШ № 2 в Столбцах совершил нападение с ножом на учительницу и школьников. В результате погибли педагог и старшеклассник, еще два школьника были госпитализированы.
Подозреваемого задержали через два часа сотрудники милиции и ОМОНа. Возбуждены два уголовных дела – по ч. 2 ст. 139 (Убийство) и по ч. 1 ст. 14 (Покушение на убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Согласно результатам медицинского осмотра, подозреваемый не находился ни в состоянии алкогольного опьянения, ни под воздействием наркотических средств и психотропных веществ.
Для установления психического состояния подростка решается вопрос о назначении комплексной стационарной судебной психолого-психиатрической экспертизы, сообщил Следственный комитет.
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Министр внутренних дел Игорь Шуневич 11 марта посетил школу № 2 в Столбцах, где 11 февраля подросток напал на учеников и учительницу.
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