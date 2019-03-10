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Шуневич наградил нагрудным знаком МВД раненых в Столбцах школьников

11.03.2019 18:37 — Разное | Партизан  
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Министр внутренних дел Игорь Шуневич 11 марта посетил школу № 2 в Столбцах, где 11 февраля подросток напал на учеников и учительницу.



Во время визита Шуневич наградил знаком МВД «За содействие» двух учеников 10 класса – Владислава Цвирко и Руслана Шутько, которые были ранены при нападении на школьников и учеников 11 февраля, передает "Белсат".

Об этом сообщает издание «Прамень». Ранее журналисты телеканала ОНТ разговаривали с одним из пострадавших – Владиславом Цвирко. Мальчик сказал, что главным его желанием в момент нападения было защитить одноклассников.

— Я хотел спасти учительницу и класс. Почти защитил, кроме учительницы…

— Если бы ты знал, что тебя ранят, побежал бы заступаться?

— Да.

Как сообщает «Прамень», министр отметил, что сейчас рассматривается комплекс мер по обеспечению безопасности в общественных местах, особенно в учреждениях, где находятся дети.


Утром 11 февраля ученик 10-го класса СШ № 2 в Столбцах совершил нападение с ножом на учительницу и школьников. В результате погибли педагог и старшеклассник, еще два школьника были госпитализированы.

Подозреваемого задержали через два часа сотрудники милиции и ОМОНа. Возбуждены два уголовных дела – по ч. 2 ст. 139 (Убийство) и по ч. 1 ст. 14 (Покушение на убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Согласно результатам медицинского осмотра, подозреваемый не находился ни в состоянии алкогольного опьянения, ни под воздействием наркотических средств и психотропных веществ.

Для установления психического состояния подростка решается вопрос о назначении комплексной стационарной судебной психолого-психиатрической экспертизы, сообщил Следственный комитет.




 
 
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Министр внутренних дел Игорь Шуневич 11 марта посетил школу № 2 в Столбцах, где 11 февраля подросток напал на учеников и учительницу.
 
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