Российский журналист попросил депутатов проверить воскресение Христа на фейк





Спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава РПЦ Патриарх Кирилл. Фото – Russian State Duma Photo Service/TASS





"Белсат" . В официальном запросе на имя спикера Госдумы издание спрашивает: воскресение Христа – фейк, или правдивая информация? Передает













Согласно тексту законопроекта, фейк – это неточная информация, выдаваемая за правду, которая «создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи».



