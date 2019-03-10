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Российский журналист попросил депутатов проверить воскресение Христа на фейк
Государственная Дума России приняла Закон о фейковых новостях и это заставило редактора издания «ТочкаНьюс» узнать, что же теперь делать с воскрешением Христа.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава РПЦ Патриарх Кирилл. Фото – Russian State Duma Photo Service/TASS
В официальном запросе на имя спикера Госдумы издание спрашивает: воскресение Христа – фейк, или правдивая информация? Передает
Согласно тексту законопроекта, фейк – это неточная информация, выдаваемая за правду, которая «создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи».
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Государственная Дума России приняла Закон о фейковых новостях и это заставило редактора издания «ТочкаНьюс» узнать, что же теперь делать с воскрешением Христа.
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