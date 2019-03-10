В Венесуэле готовятся объявить чрезвычайное положение









Deutsche Welle . Временный президент и глава Национального собрания Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил сегодня о необходимости объявить в стране чрезвычайное положение в связи с продолжающимся уже четвертые сутки блэкаутом. Об этом сообщает





Ожидается, что находящийся под контролем оппозиции парламент примет соответствующее решение на экстренном заседании в понедельник, 11 марта. После этого оппозиция намерена запросить международную гуманитарную помощь.









По данным венесуэльской неправительственной организации "Медики за здоровье", длительное отсутствие электричества в сетях уже привело к смерти как минимум 17 пациентов с заболеваниями почек, так как больницы не могут провести для них жизненно необходимую процедуру диализа. Эту информацию подтвердил Хуан Гуайдо.





8 марта большая часть Венесуэлы осталась без электричества. Позже сообщалось, что в больницах Венесуэлы из-за этого умерли по меньшей мере 15 детей. Отстраненный диктатор Николас Мадуро обвинил "американский империализм".