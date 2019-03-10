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Чемпионат мира по запуску бумажных самолетиков пройдет во Франции

11.03.2019 17:56 — Разное | Партизан  
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В июле во Франции состоится чемпионат мира по запуску самолетиков из бумаги. Об этом сообщает радиостанция France Bleu.

По информации радиостанции, состязание пройдет в департаменте Ланды. Идея организации соревнования принадлежит ассоциации La Patrouille de Gastes, которая проведет чемпионат во второй раз.

«Пусть летят листы бумаги… В воскресенье, 21 июля, на берегу озера Бискаррасс с 9:30 вы можете принять участие во втором международном чемпионате мира по запуску бумажных самолетиков на открытом воздухе», – сообщили организаторы.

Правила просты: необходимо на месте соревнований смастерить самолет из бумажного листа А4, при этом он не обязательно должен иметь классическую форму. Некоторые участники в прошлом году сделали бумажные пропеллеры, а те, кто знаком с аэродинамикой, ножницами делают надрезы, чтобы самолет был устойчив к порывам ветра. 

Однако, организаторы отмечают, что итоги соревнования в большей степени зависят от успеха, и желают всем «попутного ветра».


Как отмечает радиостанция, в прошлом году в соревновании приняли участие 90 «пилотов» из разных стран. Победителю удалось отправить свой «аэроплан» на 24 метра. Но этот результат не достиг мирового рекорда, который составляет 69 метров.

Для участия требуется внести в кассу 3 евро. Организаторы отмечают, что гостей ждет «деревенская еда, напитки и хорошее настроение». Организаторы пока не раскрыли, каким будет главный приз. В 2018 году это был романтический полет для двоих на гидроплане.

 
 
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В июле во Франции состоится чемпионат мира по запуску самолетиков из бумаги. Об этом сообщает радиостанция France Bleu.
 
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