Трамп предложил направить $500 млн на помощь партнерам США в борьбе со злонамеренным влиянием России

Президент США Дональд Трамп в бюджетном запросе попросил выделить $500 млн на помощь партнерам в Европе, Центральной Азии и Евразии в противостоянии "злонамеренному" влиянию РФ, говорится в документе, распространенном на сайте Белого дома.

"Противодействие российскому злонамеренному влиянию. Бюджет предусматривает свыше $500 млн в качестве помощи Европе, Евразии и Центральной Азии", - отмечается в нем.

В частности, средства предлагается направить на снижение зависимости партнеров США от российского вооружения, а также - меры по укреплению коллективной безопасности и сохранению территориальной целостности союзников США.

Кроме того, средства предлагается направить для решения проблем макроэкономического характера, которые, по мнению администрации США, российская сторона пытается использовать в своих целях. В частности, речь идет о зависимости ряда стран от поставок энергоносителей и о вопросах, связанных с торговлей.

В этом же запросе Д.Трамп заявляет о необходимости сфокусироваться на "стратегическом соперничестве" с Россией и Китаем.

Ранее американские СМИ писали, что вряд ли этот бюджетный запрос получит одобрение в Конгрессе США, где большинство в Палате представителей в настоящее время представлено членами Демократической партии США.