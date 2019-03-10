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В Национальной библиотеке покажут все конституционные акты Беларуси за последние 500 лет
Открытие выставки "Путь к конституции" пройдет в Национальной библиотеке Беларуси в среду, 13 марта. На необычной выставке будут представлены все конституционные акты в истории нашего народа за последние 500 лет, сообщили в Национальной библиотеке.
"Белорусы были одними из первых народов в мире, оформившие конституционное законодательство", - утверждают организаторы выставки.
Выставка "Путь к Конституции" отражает основные этапы, которые наша страна прошла в развитии и формировании главного закона страны, уверены в Национальном музее.
Экспозиция выставки состоит из уникальных рукописных, древнепечатных памятников права, а также изданий XIX-XXI вв. Значительная часть выставка посвящена Статуту ВКЛ. Представлены оригиналы и факсимильные копии различных списков Статута 1529, 1566 и 1588 гг, в которых впервые были зафиксированы нормы конституционного права.
В экспозиции также размещены знаковые для белорусского права Конституции документы: первая европейская конституция – Конституция Речи Посполитой от 3 мая 1791 года, первая советская конституция Беларуси 1919 г, Конституция БССР 1927 г, которая была издана на пяти языках, которые имели официальное распространение в то время, а также другие конституционные документы.
Выставка "Путь к Конституции" в Музее книги Национальной библиотеки Беларуси будет работать с 13 марта по 14 апреля 2019 года ежедневно, кроме понедельника и государственных праздников. Для читателей и посетителей библиотеки вход – бесплатный.
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Открытие выставки "Путь к конституции" пройдет в Национальной библиотеке Беларуси в среду, 13 марта. На необычной выставке будут представлены все конституционные...
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