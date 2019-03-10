ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Национальной библиотеке покажут все конституционные акты Беларуси за последние 500 лет

11.03.2019 19:22 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Открытие выставки "Путь к конституции" пройдет в Национальной библиотеке Беларуси в среду, 13 марта. На необычной выставке будут представлены все конституционные акты в истории нашего народа за последние 500 лет, сообщили в Национальной библиотеке.

"Белорусы были одними из первых народов в мире, оформившие конституционное законодательство", - утверждают организаторы выставки.

В Национальной библиотеке покажут все конституционные акты Беларуси за последние 500 лет
Для представления белорусам "конституционной" выставки не просто так был выбран 2019 год. Как пояснили в музее, сделано это по причине важных юбилеев основных правовых памятников-документов Беларуси. Так, в нынешнем году исполняется 490 лет Первому Статуту Великого княжества Литовского, 100 лет первой Конституции БССР и 25 лет Конституции Беларуси.

Выставка "Путь к Конституции" отражает основные этапы, которые наша страна прошла в развитии и формировании главного закона страны, уверены в Национальном музее.

Экспозиция выставки состоит из уникальных рукописных, древнепечатных памятников права, а также изданий XIX-XXI вв. Значительная часть выставка посвящена Статуту ВКЛ. Представлены оригиналы и факсимильные копии различных списков Статута 1529, 1566 и 1588 гг, в которых впервые были зафиксированы нормы конституционного права.

В экспозиции также размещены знаковые для белорусского права Конституции документы: первая европейская конституция – Конституция Речи Посполитой от 3 мая 1791 года, первая советская конституция Беларуси 1919 г, Конституция БССР 1927 г, которая была издана на пяти языках, которые имели официальное распространение в то время, а также другие конституционные документы.

Выставка "Путь к Конституции" в Музее книги Национальной библиотеки Беларуси будет работать с 13 марта по 14 апреля 2019 года ежедневно, кроме понедельника и государственных праздников. Для читателей и посетителей библиотеки вход – бесплатный.

В Национальной библиотеке покажут все конституционные акты Беларуси за последние 500 лет

 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Открытие выставки "Путь к конституции" пройдет в Национальной библиотеке Беларуси в среду, 13 марта. На необычной выставке будут представлены все конституционные...
 
Новости дня
Новости разные
 
Исследование: Facebook теряет молодых пользователей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.03.2019
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
11.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика