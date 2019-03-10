Виталий Песняк стал чемпионом Европы по борьбе в супертяжелом весе

Новости Беларуси. В заключительный день молодежного чемпионата Европы по борьбе в копилке белорусской команды появилось второе золото, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В состязаниях вольников наш супертяж Виталий Песняк поднялся на высшую ступень.





Ранее титул чемпионки Европы по молодежи завоевала Анастасия Зименкова в категории до 72-х килограммов. Также в активе белорусских борцов еще четыре бронзовые медали.