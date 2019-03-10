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Виталий Песняк стал чемпионом Европы по борьбе в супертяжелом весе
Новости Беларуси. В заключительный день молодежного чемпионата Европы по борьбе в копилке белорусской команды появилось второе золото, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В состязаниях вольников наш супертяж Виталий Песняк поднялся на высшую ступень.
Ранее титул чемпионки Европы по молодежи завоевала Анастасия Зименкова в категории до 72-х килограммов. Также в активе белорусских борцов еще четыре бронзовые медали.
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Новости Беларуси. В заключительный день молодежного чемпионата Европы по борьбе в копилке белорусской команды появилось второе золото, сообщили в программе...
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