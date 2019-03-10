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Белорус Виталий Михайлов завоевал серебро финале Кубка мира по конькобежному спорту
Новости Беларуси. В американском Солт-Лейк-Сити прошел финал Кубка мира по конькобежному спорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В заключительный день в мужском масс-старте Виталий Михайлов завоевал серебро, уступив лишь японцу Риосуке Цутия. В общем зачете белорус стал восьмым.
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Новости Беларуси. В американском Солт-Лейк-Сити прошел финал Кубка мира по конькобежному спорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В заключительный...
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