|
В Минске спасатели эвакуировали Красный костёл
Вечером 11 марта в Минске на площади Независимости спасатели эвакуировали Красный костёл. Верующие говорят о задымлении и о том, что что-то случилось с проводкой.
Все двери бокового входа (на данный момент работает только он) раскрыты, чтобы костёл проветривался. Внутри темно и действительно немного пахнет паленым, передает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 11 марта в Минске на площади Независимости спасатели эвакуировали Красный костёл. Верующие говорят о задымлении и о том, что что-то случилось с проводкой.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)