Латвия достроила 93-километровый забор на границе с Россией





Latvijas Radio





Delfi . На проект, который начал реализовываться в 2016 году, было потрачено более 21 миллиона евро, информирует









Уже сейчас обсуждается вопрос построения дополнительных укреплений на латвийско-российской границе. Анализ показал, что на участках, где появился новый забор, существенно снизилось количество нарушений. Планируется на новое строительство потратить 5,6 млн евро. Всего должна быть укреплена и модернизирована граница на протяжении почти 283 километров.