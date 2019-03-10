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Латвия достроила 93-километровый забор на границе с Россией
Латвия достроила 93-километровый забор с колючей проволокой на границе с Россией. Его высота достигает 2,7 метра.
Latvijas Radio
На проект, который начал реализовываться в 2016 году, было потрачено более 21 миллиона евро, информирует
Уже сейчас обсуждается вопрос построения дополнительных укреплений на латвийско-российской границе. Анализ показал, что на участках, где появился новый забор, существенно снизилось количество нарушений. Планируется на новое строительство потратить 5,6 млн евро. Всего должна быть укреплена и модернизирована граница на протяжении почти 283 километров.
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Латвия достроила 93-километровый забор с колючей проволокой на границе с Россией. Его высота достигает 2,7 метра.
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