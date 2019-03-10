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Когда разрешена охота

11.03.2019 19:09 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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В соответствии с Правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты в открытых для охоты угодьях учреждения «Ганцевичская РОС РГОО «БООР» разрешена охота:

с 9 марта по 23 апреля 2019 года на белолобого гуся, гуся-гуменника, гуся серого и канадскую казарку любого пола и возраста- в светлое время суток, кроме периода с 12 до 18 часов, ружейным способом из засады только из скрадка либо из засады с использованием маскировочного халата и только с подманиванием с помощью манки и подсадного гуся (гусей), и (или) профилей, и (или) чучел гуся.

с 16 марта по 30 апреля 2019 года на самцов (селезней) кряквы, свиязя, гоголя, широконоски, чернети красноголовой, чернети хохлатой, чирков-трескунов, чирков-свистунков, утки серой, подсевших или подлетевших к подсадной утке (уткам) или чучелу (чучелам). Охота разрешена в светлое время суток, кроме периода с 12 до 18 часов. Способ охоты ружейный из засады только из скрадка или с использованием маскировочного халата и только с подманиванием с помощью подсадной утки (уток) и (или) чучела (чучел) и манка (манков).

с 20 марта по 10 мая начинается охота на глухаря и тетерева. Самцов этих птиц можно добывать на токах ружейным способом с подхода, из засады.

до 31 марта продлится охота на бобра и выдру — ружейным и безружейным способом с подхода, из засады.

По-прежнему действует Временное положение об особом режиме изъятия, захоронения и (или) уничтожения ресурсов дикого кабана на территории страны в целях предотвращения эпизоотии и других чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

Э.А.Шуляк, директор учреждения «Ганцевичская РОС РГОО «БООР»».

 

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В соответствии с Правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты в открытых для охоты угодьях учреждения «Ганцевичская РОС РГОО «БООР» разрешена
 
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