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МЧС: в Пуховичском районе мужчина дважды за день провалился под лед

11.03.2019 20:17 — Разное | Аргументы и факты  
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МЧС: в Пуховичском районе мужчина дважды за день провалился под лед
МЧС Республики Беларусь

МЧС: в Пуховичском районе мужчина дважды за день провалился под лед В Бешенковичском районе 60-летний мужчина провалился под лед
Как стало известно, утром 11 марта 46-летний мужчина решил переехать озеро Материнское в Пуховичском районе по льду на велосипеде. Лед оказался слишком тонким и в 200 метрах от берега человек провалился в воду. Ему понадобилась помощь спасателей.

Спустя несколько часов мужчина решил вернуться за велосипедом и вновь провалился под лед. На помощь опять поспешили сотрудники МЧС. К счастью, и на этот раз спасатели вовремя достали пострадавшего из воды.

 
 
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Курьезный случай произошел 11 марта на озере Материнское около населенного пункта Дружный.
 
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