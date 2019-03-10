Спустя несколько часов мужчина решил вернуться за велосипедом и вновь провалился под лед. На помощь опять поспешили сотрудники МЧС. К счастью, и на этот раз спасатели вовремя достали пострадавшего из воды.
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МЧС: в Пуховичском районе мужчина дважды за день провалился под лед
11.03.2019 20:17 — Разное | Аргументы и факты
Спустя несколько часов мужчина решил вернуться за велосипедом и вновь провалился под лед. На помощь опять поспешили сотрудники МЧС. К счастью, и на этот раз спасатели вовремя достали пострадавшего из воды.
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Курьезный случай произошел 11 марта на озере Материнское около населенного пункта Дружный.
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