Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 5, днем - от нуля до плюс 5.
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Мокрый снег и порывистый ветер прогнозируются в Беларуси 12 марта
11.03.2019 19:24 — Разное | Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 5, днем - от нуля до плюс 5.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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