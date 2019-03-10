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Мокрый снег и порывистый ветер прогнозируются в Беларуси 12 марта

11.03.2019 19:24 — Разное | Аргументы и факты  
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Мокрый снег и порывистый ветер прогнозируются в Беларуси 12 марта
Фото из открытых источников

Мокрый снег и порывистый ветер прогнозируются в Беларуси 12 марта Почему болит голова и тошнит, когда меняется погода?
Во вторник, 12 марта, будет переменная облачность. Местами пройдет кратковременный снег, мокрый снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется западный 5-10 м/с, днем с порывами до 14 м/с, по северу страны местами - до 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 5, днем - от нуля до плюс 5.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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