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Зидан вернулся на пост главного тренера «Реала»
Зинедин Зидан - снова главный тренер мадридского "Реала", сообщает официальный
Аргентинец Сантьяго Солари, под руководством котрого «Реал» вылетел из Кубка Испании и Лиги чемпионов, а в чемпионате Испании занимает третье место, отставая от «Барселоны» на 12 очков, уволен.
Солари тренировал «Реал» с конца октября, заменив на посту рулевого Хулена Лопетеги.
Зидан уже тренироыал "Реал" с 2016 по 2018 год. За это время он трижды выиграл с клубом Лигу чемпионов, дважды – Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, по одному разу – чемпионат и Суперкубок Испании.
В 149 матчей под началом Зидана "Реал" одержал 104 победы, потерпел 16 поражений и 29 раз сыграл вничью.
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Аргентинец Сантьяго Солари, под руководством котрого «Реал» вылетел из Кубка Испании и Лиги чемпионов, а в чемпионате Испании занимает третье место, отставая от...
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