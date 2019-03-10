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Зидан вернулся на пост главного тренера «Реала»

11.03.2019 20:48 — Разное | Tut.by  
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   Зинедин Зидан - снова главный тренер мадридского "Реала", сообщает официальный сайт клуба. Контракт подписан до 2022 года.

Аргентинец Сантьяго Солари, под руководством котрого «Реал» вылетел из Кубка Испании и Лиги чемпионов, а в чемпионате Испании занимает третье место, отставая от «Барселоны» на 12 очков, уволен.

Солари тренировал «Реал» с конца октября, заменив на посту рулевого Хулена Лопетеги.

Зидан уже тренироыал "Реал" с 2016 по 2018 год. За это время он трижды выиграл с клубом Лигу чемпионов, дважды – Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, по одному разу – чемпионат и Суперкубок Испании.

В 149 матчей под началом Зидана "Реал" одержал 104 победы, потерпел 16 поражений и 29 раз сыграл вничью.

 
 
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Аргентинец Сантьяго Солари, под руководством котрого «Реал» вылетел из Кубка Испании и Лиги чемпионов, а в чемпионате Испании занимает третье место, отставая от...
 
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