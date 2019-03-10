Продажа иностранной валюты в Беларуси превышает покупку 37-й месяц подряд

Новости Беларуси. Доллары и евро продолжают терять популярность у белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала 2019 года граждане продали валюты почти на 1,5 миллиарда долларов в эквиваленте, в то же время купили на 62 миллиона меньше. Таким образом, февраль стал уже 37-м месяцем подряд, когда продажа иностранной валюты превышает покупку.