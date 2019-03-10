ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новости экономики за 11.03.2019

11.03.2019 20:09 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Что может измениться в правилах розничной торговли? Как школьники Гомельской области собираются определить самый урожайный сорт арбуза? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проекты возможных изменений в розничной торговле вынесены на общественное обсуждение

БЕЛОРУССКИЕ НЕФТЯНИКИ УСПЕШНО БУРЯТ ОЧЕРЕДНУЮ СКВАЖИНУ В УКРАИНЕ

Белорусские нефтяники бурят в Украине уже пятую скважину. Специалисты отмечают высокую слаженность и скорость проведения работ. Сборка оборудования заняла всего несколько дней.

Новости экономики за 11.03.2019

В том числе была успешно выполнена сложная операция по поднятию мачты бурового станка в вертикальное положение. Само бурение начато 1 марта, и к 11 числу уже пройдены 1500 метров горных пород.

Продажа иностранной валюты в Беларуси превышает покупку 37 месяц подряд

ШКОЛЬНИКИ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЭТОМ ГОДУ ВЫРАСТЯТ ТРИ СОРТА АРБУЗОВ

В сельских школах Гомельской области в 2019 году пройдет эксперимент по выращиванию арбузов. Ученики попробуют вырастить три сорта, чтобы выявить самый урожайный для этого региона Беларуси. Уже на этой неделе участники эксперимента получат семена, грунт и все необходимое для выращивания рассады. Специалисты составят для них подробную методическую схему и предоставят всю необходимую информацию, а в дальнейшем будут консультировать вплоть до получения урожая.

Новости экономики за 11.03.2019

Отмечается, что помимо практической пользы – выбора лучшего сорта арбуза для Гомельской области – проект посодействует улучшению экономической ситуации в сельской местности. В том числе в районах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.
 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Что может измениться в правилах розничной торговли? Как школьники Гомельской области собираются определить самый урожайный сорт арбуза? Деловые...
 
Новости дня
Новости разные
 
Налоговая предлагает минчанам пожаловаться на тех, кто нелегально сдает жильё
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.03.2019
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
11.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика