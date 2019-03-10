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Налоговая предлагает минчанам пожаловаться на тех, кто нелегально сдает жильё
Новости Беларуси. Нелегальных квартиросдатчиков в столице возьмут на контроль,сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На этой неделе минчане смогут сообщить налоговикам о нарушителях, которые сдают жилье в аренду без заключения договоров и тем самым уклоняются от уплаты налогов. Рассказать об этих фактах можно с 9 до 18.00 по телефону. Акция «Сдаешь квартиру – плати налоги» продлится до пятницы.
Анастасия Бельская, инспектор уголовно-исполнительной инспекции Первомайского РУВД:
В инспекции по Минску состоит более 64 тысячи плательщиков подоходного налога рублей, что на 4 тысячи больше, чем в 2018 году. Поступления данной категории плательщиков составляют 16,2 млн. рублей.
Аналогичные мероприятия сотрудники налоговой инспекции проводят регулярно. Так, в 2018 году за две недели горожане сообщили почти о 70 нарушениях.
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Новости Беларуси. Нелегальных квартиросдатчиков в столице возьмут на контроль,сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На этой неделе минчане...
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