ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Налоговая предлагает минчанам пожаловаться на тех, кто нелегально сдает жильё

11.03.2019 20:03 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Нелегальных квартиросдатчиков в столице возьмут на контроль,сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Налоговая предлагает минчанам пожаловаться на тех, кто нелегально сдает жильё

На этой неделе минчане смогут сообщить налоговикам о нарушителях, которые сдают жилье в аренду без заключения договоров и тем самым уклоняются от уплаты налогов. Рассказать об этих фактах можно с 9 до 18.00 по телефону. Акция «Сдаешь квартиру – плати налоги» продлится до пятницы.

Налоговая предлагает минчанам пожаловаться на тех, кто нелегально сдает жильё

Анастасия Бельская, инспектор уголовно-исполнительной инспекции Первомайского РУВД:
Все граждане, располагающие информацией о нелегальной сдаче внаем квартир в Минске, могут сообщить об этом ежедневно с 09.00 до 18.00 по телефону 229-26-60.

В инспекции по Минску состоит более 64 тысячи плательщиков подоходного налога рублей, что на 4 тысячи больше, чем в 2018 году. Поступления данной категории плательщиков составляют 16,2 млн. рублей.

Налоговая предлагает минчанам пожаловаться на тех, кто нелегально сдает жильё

Аналогичные мероприятия сотрудники налоговой инспекции проводят регулярно. Так, в 2018 году за две недели горожане сообщили почти о 70 нарушениях.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Нелегальных квартиросдатчиков в столице возьмут на контроль,сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  На этой неделе минчане...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Польше оправдали «Бурого», который сжёг 5 белорусских деревень. Позиция историков и МИД
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.03.2019
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
11.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика