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В Польше оправдали «Бурого», который сжёг 5 белорусских деревень. Позиция историков и МИД

11.03.2019 19:57 — Разное | СТВ  
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Новости мира. В Польше оправдали военного преступника, который в 1946 году сжёг пять белорусских деревень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ещё во времена Второй мировой войны Ромуальд Райс, по прозвищу «Бурый», был бойцом Армии Краёвой, а позже создал незаконное вооруженное формирование. По-настоящему кровавым стал его поход зимой 46-ого по восточной территории Польши. Спустя два года Райс был арестован и приговорён к смертной казни.

В Польше оправдали «Бурого», который сжёг 5 белорусских деревень. Позиция историков и МИД

Суд признал, что отряд «Бурого» убивал людей по признаку национальности и вероисповедания. В основном, православных белорусов. Сейчас же Институт национальной памяти Польши оправдал «Бурого». И признал, что сделанные тем же Институтом в 2005 году выводы об участии «Бурого» в геноциде этнически белорусского населения якобы были «ошибочными» и «не соответствуют фактам». Но насколько правомерное такое заявление? Белорусские историки готовы поспорить.

В Польше оправдали «Бурого», который сжёг 5 белорусских деревень. Позиция историков и МИД

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
На сённяшні дзень так сталася, што асноўныя палітычныя сілы Польшчы спавядаюць прынцыпы нацыяналізму, прышлі правыя да ўлады і не зразумела, для чаго яны імкнуцца абяліць тых, хто здзяйсняў злачынства супраць чалавецтва. Райсбур не адзін там такі, ёсць яшчэ адзін «герой» – Лех Лупашка, які на Віленшчыне знішчаў і літоўцаў, і беларусаў.

В Польше оправдали «Бурого», который сжёг 5 белорусских деревень. Позиция историков и МИД

Усім, хто абяляе, рэкамендую гэтую кніжачку польскага аўтара. Тут пералічаны ўсе ахвяры, усе нявінна забітыя, знішчаныя і беларусы, і літоўцы.

Гэта быў генацыд. Людзей мэтанакіравана забівалі не за тое, што яны былі камуністамі, не за тое, што здзяйснялі нешта. Пра гэта нельга забываць. Калі такое робіцца, ну гэта проста акт амаралізму і подласці.

В Польше оправдали «Бурого», который сжёг 5 белорусских деревень. Позиция историков и МИД

Еще в феврале в польской Гайновке прошла право-радикальной акция в поддержку Райса. Свою позицию тогда по этому вопросу высказал и белорусский МИД: «Таких преступников, как Райс, нельзя отождествлять с борьбой за независимость Польши, их деятельность носит черты геноцида. По этой причине мы выступали и выступаем против глорификации и увековечивания памяти Ромуальда Райса и его солдат».

В Польше оправдали «Бурого», который сжёг 5 белорусских деревень. Позиция историков и МИД

Тогда, в начале 1946-го во время кровавого рейда «Бурого» жертвами жестокой расправы стали 79 человек. Не щадили ни женщин, ни детей. Известна и карта кровавого маршрута. Частично или полностью сожжены были деревни Залешаны, Выгоновская Волька, Шпаки, Зани, Концевизна.
 
 
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Новости мира. В Польше оправдали военного преступника, который в 1946 году сжёг пять белорусских деревень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ещё во...
 
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