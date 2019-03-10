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Все автоматизировано: минчан научат парковаться правильно
11.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Научат парковаться правильно. В Минске сотрудники ГАИ тестируют новую систему поимки нарушителей. Обещают, что желающих оставить машину в неположенном месте станет меньше. О борьбе со стихийными парковками – в материале корреспондента «МИР 24» Полины Срибненко.
Юрию повезло: его машину могли увезти на штрафстоянку, но не успели. Мужчина отделался штрафом, но впредь обещал не загораживать личным транспортом проход другим автомобилям. Хотя и признается: иногда нарушать вынуждают обстоятельства.
«Если надо заехать по делам в бизнес-центр или в торговый центр и негде поставить машину, но нужно выполнить цель, зачем я сюда приехал, а потом уже думать, наверное, что делать с машиной», – отметил автовладелец Юрий.
Только во Фрунзенском районе за нарушения правил парковки эвакуируют около десяти машин ежедневно. Но больше сил сотрудников ГАИ уходит на оформление документов и споры с водителем.
«В большинстве своем адекватные. Хотя всякое случается. Некоторые ругаются, грозятся. Рвут даже документы», – указал старший инспектор ДПС управления ГАИ Фрунзенского РУВД Минска Виталий Пашкур.
Раньше, чтобы оштрафовать одного нарушителя, инспектор мог потратить час. Сейчас все автоматизировано: номер машины попадает в специальную базу, и штраф водитель получает на почту. Помогают с решением проблемы и городские власти. В этом году в Минске откроют около двух тысяч дополнительных
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В Минске сотрудники ГАИ тестируют новую систему поимки нарушителей. Обещают, что желающих оставить машину в неположенном месте станет меньше.
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