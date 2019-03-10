Все автоматизировано: минчан научат парковаться правильно

Научат парковаться правильно. В Минске сотрудники ГАИ тестируют новую систему поимки нарушителей. Обещают, что желающих оставить машину в неположенном месте станет меньше. О борьбе со стихийными парковками – в материале корреспондента «МИР 24» Полины Срибненко.

Юрию повезло: его машину могли увезти на штрафстоянку, но не успели. Мужчина отделался штрафом, но впредь обещал не загораживать личным транспортом проход другим автомобилям. Хотя и признается: иногда нарушать вынуждают обстоятельства.

«Если надо заехать по делам в бизнес-центр или в торговый центр и негде поставить машину, но нужно выполнить цель, зачем я сюда приехал, а потом уже думать, наверное, что делать с машиной», – отметил автовладелец Юрий.

Только во Фрунзенском районе за нарушения правил парковки эвакуируют около десяти машин ежедневно. Но больше сил сотрудников ГАИ уходит на оформление документов и споры с водителем.

«В большинстве своем адекватные. Хотя всякое случается. Некоторые ругаются, грозятся. Рвут даже документы», – указал старший инспектор ДПС управления ГАИ Фрунзенского РУВД Минска Виталий Пашкур.



Теперь на вооружении Госавтоинспекции появилась система «Паркрайт». Работает так: инспектор проезжает вдоль неправильно припаркованных машин и фиксирует камерой их номера. Через пять минут повторяет манипуляцию. Если за это время автомобилист уехал - нарушение не засчитывается (на пять минут оставить машину в неположенном месте разрешается), если нет – водитель получает штраф.