Беларусь построит дом для своих дипломатов в Москве

11 марта в Москве состоялась торжественная закладка капсулы в фундамент жилого комплекса. Дом предназначен для сотрудников беларусского посольства, сообщает пресс-служба посольства.









«Мы строим не просто жилой комплекс Посольства Беларуси в Москве, мы строим наш общий белорусско-российский дом. Передаем вам главную духовную ценность — великий дух патриотизма и любви к Родине. Живите в мире и согласии. И помните, вы — дети Беларуси и России», — говорится в послании.





В строительстве принимает участие ОАО Стройтрест № 4 из Беларуси. Жилой комплекс возводится на границе с Национальным парком «Лосиный остров». Это будет 21-этажный жилой дом с ФОК и подземным паркингом. Планируется, что строительство будет завершено к концу 2020 года.



