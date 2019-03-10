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Беларусь построит дом для своих дипломатов в Москве
Жилой комплекс возводится для «укрепления беларусско-российской дружбы».
11 марта в Москве состоялась торжественная закладка капсулы в фундамент жилого комплекса. Дом предназначен для сотрудников беларусского посольства, сообщает пресс-служба посольства.
«Мы строим не просто жилой комплекс Посольства Беларуси в Москве, мы строим наш общий белорусско-российский дом. Передаем вам главную духовную ценность — великий дух патриотизма и любви к Родине. Живите в мире и согласии. И помните, вы — дети Беларуси и России», — говорится в послании.
В строительстве принимает участие ОАО Стройтрест № 4 из Беларуси. Жилой комплекс возводится на границе с Национальным парком «Лосиный остров». Это будет 21-этажный жилой дом с ФОК и подземным паркингом. Планируется, что строительство будет завершено к концу 2020 года.
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Жилой комплекс возводится для «укрепления беларусско-российской дружбы».
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