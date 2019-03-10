«Россельхознадзор» сжег 640 кг белорусских сверчков по пути на мясокомбинат





Фото: Россельхознадзор





Сообщается, что партию замороженных сверчков на границе с Беларусью в Брянской области выявили таможенники. 39 коробок на 640 килограммов следовали в Москву от минской фирмы.





К делу привлекли «Россельхознадзор», там посчитали, что на товар нужен ветеринарный сертификат. Поскольку без него тяжело точно определить, для чего предназначен товар: пищевая добавка для животных, источник белка для кондитерских изделий или другое.





Также на коробках отсутствовала маркировка, где указаны данные производителя, срок годности и так далее. В итоге товар конфисковали и сожгли в печах на заводе по утилизации биологических отходов.









В сообщении упомянуто, что производителем и отправителем товара является минское ООО «ОНТО Биотехнологии». Об этом стартапе по выращиванию сверчков не раз писали в СМИ.

В интервью изданию «Зялены партал» упоминалось: запущен выпуск сверчков в консервах. «Долго искали технологию, которая позволит упаковывать свежего сверчка в консервные банки и при этом не будут добавляться консерванты. В итоге мы нашли один завод», — говорили представители фирмы.

Именно такой груз и «завернули» на российской границе, рассказали TUT.BY в офисе «ОНТО Биотехнологии». Сверчков везли на мясокомбинат в Москве для упаковки в банки, чтобы затем продавать как корм для животных.

