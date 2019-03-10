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«Россельхознадзор» сжег 640 кг белорусских сверчков по пути на мясокомбинат

11.03.2019 21:07 — Разное | Партизан  
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640 кг белорусских сверчков уничтожили сотрудники «Россельхознадзора», сообщает издание «Новости Брянска». Товар следовал на мясокомбинат в Москву, но его сожгли из-за отсутствия маркировки на товаре.


Фото: Россельхознадзор

Сообщается, что партию замороженных сверчков на границе с Беларусью в Брянской области выявили таможенники. 39 коробок на 640 килограммов следовали в Москву от минской фирмы.

К делу привлекли «Россельхознадзор», там посчитали, что на товар нужен ветеринарный сертификат. Поскольку без него тяжело точно определить, для чего предназначен товар: пищевая добавка для животных, источник белка для кондитерских изделий или другое.

Также на коробках отсутствовала маркировка, где указаны данные производителя, срок годности и так далее. В итоге товар конфисковали и сожгли в печах на заводе по утилизации биологических отходов.


В сообщении упомянуто, что производителем и отправителем товара является минское ООО «ОНТО Биотехнологии». Об этом стартапе по выращиванию сверчков не раз писали в СМИ. 

В интервью изданию «Зялены партал» упоминалось: запущен выпуск сверчков в консервах. «Долго искали технологию, которая позволит упаковывать свежего сверчка в консервные банки и при этом не будут добавляться консерванты. В итоге мы нашли один завод», — говорили представители фирмы.

Именно такой груз и «завернули» на российской границе, рассказали TUT.BY в офисе «ОНТО Биотехнологии». Сверчков везли на мясокомбинат в Москве для упаковки в банки, чтобы затем продавать как корм для животных.

В компании говорят: маркировки действительно не было, но все остальные документы — в порядке. Это уже не первая поставленная в Россию партия, раньше вопросов не было.

А вот ветеринарных документов на сверчков и не требуется, говорит руководитель фирмы Сергей Макаров. Он ссылается на соответствующее решение белорусских ветеринаров. Сумму потерянного товара на ООО не разглашают, юристы сейчас выясняют детали инцидента.


 
 
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640 кг белорусских сверчков уничтожили сотрудники «Россельхознадзора», сообщает издание «Новости Брянска». Товар следовал на мясокомбинат в Москву, но его сожгли...
 
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