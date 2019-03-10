Консервативное крыло ХДС/ХСС призвало Меркель как можно скорее уйти









«Было бы лучше для ХДС, если бы госпожа Меркель упорядочено и как можно скорее передала власть Крамп-Карренбауэр», — сказал лидер Werte Union Александр Митч.





Он отметил, что таким образом лидер ХДС могла бы с обновленным кабинетом инициировать необходимые изменения в политике Германии, в частности, речь идет об экономических и миграционных вопросах.









7 декабря 2018 года на съезде ХДС в Гамбурге новым председателем партии ХДС избрали Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

