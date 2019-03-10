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Продукты питания, сельхозпродукция и еда: Мадуро обратился к Путину за помощью
Венесуэльские власти обратились к Москве с просьбой поставить продовольственные товары, продукцию сельскохозяйственного назначения и медикаменты.
Как передает
Также российский парламентарий добавил, что имеет в виду коммерческие контракты. «Данные обращения венесуэльского руководства передали профильным министерствам и ведомствам: министерству промышленности и торговли, министерству сельского хозяйства, в ряд других министерств», – добавил он.
Со слов Косачева, Совфед намерен совершить парламентский контроль за тем, как российские федеральные органы исполнительной власти реагируют на поступающие подобные запросы. Ранее сообщалось о блэкауте в Венесуэле.
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Венесуэльские власти обратились к Москве с просьбой поставить продовольственные товары, продукцию сельскохозяйственного назначения и медикаменты.
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