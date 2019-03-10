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Продукты питания, сельхозпродукция и еда: Мадуро обратился к Путину за помощью

11.03.2019 20:19 — Разное | Партизан  
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Венесуэльские власти обратились к Москве с просьбой поставить продовольственные товары, продукцию сельскохозяйственного назначения и медикаменты.



Как передает replyua.net, об этом заявил руководитель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. «В первую очередь, речь идет о поставках продовольствия, сельскохозяйственного сырья для производства продуктов питания, а также медикаментов», – сообщил он пор окончании встречи с послом Венесуэлы в РФ Карлосом Рафаэлем Фариа Тортосой.

Также российский парламентарий добавил, что имеет в виду коммерческие контракты. «Данные обращения венесуэльского руководства передали профильным министерствам и ведомствам: министерству промышленности и торговли, министерству сельского хозяйства, в ряд других министерств», – добавил он.


Со слов Косачева, Совфед намерен совершить парламентский контроль за тем, как российские федеральные органы исполнительной власти реагируют на поступающие подобные запросы. Ранее сообщалось о блэкауте в Венесуэле.

 
 
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Венесуэльские власти обратились к Москве с просьбой поставить продовольственные товары, продукцию сельскохозяйственного назначения и медикаменты.
 
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