Продукты питания, сельхозпродукция и еда: Мадуро обратился к Путину за помощью

replyua.net , об этом заявил руководитель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. «В первую очередь, речь идет о поставках продовольствия, сельскохозяйственного сырья для производства продуктов питания, а также медикаментов», – сообщил он пор окончании встречи с послом Венесуэлы в РФ Карлосом Рафаэлем Фариа Тортосой. Как передает, об этом заявил руководитель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. «В первую очередь, речь идет о поставках продовольствия, сельскохозяйственного сырья для производства продуктов питания, а также медикаментов», – сообщил он пор окончании встречи с послом Венесуэлы в РФ Карлосом Рафаэлем Фариа Тортосой.





Также российский парламентарий добавил, что имеет в виду коммерческие контракты. «Данные обращения венесуэльского руководства передали профильным министерствам и ведомствам: министерству промышленности и торговли, министерству сельского хозяйства, в ряд других министерств», – добавил он.









Со слов Косачева, Совфед намерен совершить парламентский контроль за тем, как российские федеральные органы исполнительной власти реагируют на поступающие подобные запросы. Ранее сообщалось о блэкауте в Венесуэле.