На должность председателя Белорусской федерации футбола выдвинули 2-х кандидатов









"Еврорадио" . Один из них — депутат Палаты представителей Владимир Базанов, другой — генеральный секретарь федерации Юрий Вергейчик. Выдвинуть кандидата имели право только члены АБФФ. Базанова поддержала минская городская организация, Вергейчика — могилёвская областная организация, а также футбольные клубы "Шахтёр" (Солигорск) и "Витебск", передает









Как известно, председатель Белорусской федерации футбола Сергей Румас не собирается баллотироваться на новый срок. С прошлого года он занимает пост премьер-министра и на футбольные дела у него просто нет времени. Отчётно-выборная конференция АБФФ назначена на 27 марта. В ближайшее время будут опубликованы программы кандидатов на пост председателя, сообщает пресс-служба федерации.



