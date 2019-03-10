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На должность председателя Белорусской федерации футбола выдвинули 2-х кандидатов
На должность председателя Ассоциации "Белорусская федерация футбола" выдвинули двух кандидатов.
Один из них — депутат Палаты представителей Владимир Базанов, другой — генеральный секретарь федерации Юрий Вергейчик. Выдвинуть кандидата имели право только члены АБФФ. Базанова поддержала минская городская организация, Вергейчика — могилёвская областная организация, а также футбольные клубы "Шахтёр" (Солигорск) и "Витебск", передает
Как известно, председатель Белорусской федерации футбола Сергей Румас не собирается баллотироваться на новый срок. С прошлого года он занимает пост премьер-министра и на футбольные дела у него просто нет времени. Отчётно-выборная конференция АБФФ назначена на 27 марта. В ближайшее время будут опубликованы программы кандидатов на пост председателя, сообщает пресс-служба федерации.
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На должность председателя Ассоциации "Белорусская федерация футбола" выдвинули двух кандидатов.
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