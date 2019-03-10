Повлияет ли налоговый маневр на доходы белорусов и цены на бензин

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– В отношении возможностей белорусской экономики «переварить» так называемый налоговый маневр России можно сказать следующее. В действительности при текущих экономических параметрах нашей экономики, с годовым объемом ВВП около $50 млрд в эквиваленте, конечно, представляются не столь значительными те расходы, которые может понести Республика Беларусь в результате налогового маневра. Ранее эти ежегодные потери оценивались где-то в $400 млн.





Безусловно, такой объем потерь наша экономика может переработать и не столь сильно почувствовать какое-то сильное давление.





Надо искать ниши с высокой доходностью





– Однако надо понимать, что самым важным для нашей экономики остается не только сохранение текущих темпов экономического роста, но и – в первую очередь – их увеличение. Перед правительством главой государства поставлена задача по поиску новых, наиболее прибыльных направлений для экономического развития нашей страны.





И это для нас действительно является более приоритетным, чем обсуждение вопросов, связанных с компенсацией налогового маневра.





Надо искать такие ниши. И не только в сфере информационных технологий, с развитием которой сейчас активно идет популяризация достижений Парка высоких технологий. Необходимо развивать и иные направления, которые давали бы наиболее высокую доходность для нашей экономики.





Цены на топливо





На вопрос, вырастут ли в связи с налоговым маневром цены на бензин, эксперт отметил:





– В части социально-экономических вопросов, в частности в том, что касается цен на автомобильное топливо, то можно предположить в Беларуси возможность их дальнейшего поэтапного роста. Это будет зависеть не столько от налогового маневра.





Надо сказать, что в текущих условиях, несмотря на то что Российская Федерация постоянно увеличивает объемы добычи нефти, недостаток сырья чувствуется прежде всего в самой России. И это ведет там к росту цен на топливо.









Естественно, этот недостаток ощущает и Беларусь как основной союзник России в экономической сфере. Для нас российский рынок по-прежнему остается ключевым для экспорта.





Мы, безусловно, будем очень сильно чувствовать давление со стороны повышения цен на топливо в Российской Федерации. И, наверное, вынуждены будем и дальше увеличивать цены у себя в Беларуси. Возможно даже не по 1 копейке за раз, как сейчас, а более высокими темпами. Может быть, при более негативном сценарии, единоразово на 5-10%. Думаю, это может произойти где-то к концу апреля, началу мая. Но, допускаю, что повышение цен на топливо в Беларуси может продолжаться и в прежнем режиме – с традиционным разовым ростом на 1 копейку.





Самое главное – это не допустить инфляции, то есть нивелировать рост цен на топливо за счет, наверное, обеспечения баланса цен по другим товарам и услугам.





О зарплатах





На вопрос, стоит ли ожидать влияния последствий от налогового маневра на уровень зарплат и в целом доходов населения в Беларуси, Алексей Авдонин ответил:





– Нет, не стоит. Конечно, последствия маневра могут сказаться на результатах исполнения бюджета по году. Но все параметры по зарплатам в бюджет заложены изначально.





Поэтому, я думаю, никаких сильных воздействий непосредственно на население, на кошелек нашего отдельно взятого гражданина это не окажет.