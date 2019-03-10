Целесообразность продажи топлива в мелкой таре на селе рассматривается в Беларуси

Очередное межведомственное совещание по вопросу реализации нефтепродуктов в фасованном виде прошло в концерне "Белнефтехим". Предложение об организации продажи автомобильного топлива в мелкой фасовочной таре через сельскую торговую сеть в хозяйственных отделах поступило от депутата Палаты представителей Национального собрания Сергея Земченка. Такое пожелание неоднократно высказывали избиратели. В обсуждении инициативы приняли участие представители МЧС , МАРТ, Минского облисполкома, Госпромнадзора, Белкоопсоюза, Госстандарта, ПО "Белоруснефть" и аппарата концерна, сообщили БЕЛТА в ведомстве.



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Как отметил заместитель председателя концерна Владимир Сизов, для реализации такого проекта необходимо подробно проанализировать требования законодательства в данной области, техническую часть производства по фасовке автомобильного топлива, формирование конечной цены с учетом затрат, а также возможности сельской торговой сети. Белорусское законодательство о лицензировании оптовой и розничной торговли нефтепродуктами не содержит положений, регламентирующих реализацию автомобильного топлива в фасовочной таре. Не прописано это и в техническом регламенте Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту".

Внесение изменений в законодательство целесообразно, но не является обязательным. Учитывая специфику товара и ограниченность возможностей сельской торговой сети, необходимо менять Правила продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания и Положение о порядке разработки и утверждения ассортиментного перечня товаров.

Как сообщили в концерне, в Беларуси функционируют производственные линии по фасовке осветительного керосина в пластиковую тару, а в отношении иных нефтепродуктов требуется проектирование и соответствующая доработка всех этапов технологического процесса, что потребует финансовых затрат. При этом стоимость нефтепродуктов в мелкой таре будет выше, чем стоимость на АЗС. "В настоящее время любой покупатель на законных основаниях может приобрести нефтепродукты на АЗС в металлические канистры. Сеть АЗС в республике состоит из 848 объектов, в каждом районе функционирует не менее одной АЗС, что в основном обеспечивает потребности населения", - рассказали в ведомстве.

Поднимались на совещании и вопросы сбора тары из-под нефтепродуктов, их транспортировки и хранения в сельских магазинах. Все объекты должны эксплуатироваться в соответствии с функциональным назначением здания и техническим паспортом. Места хранения легковоспламеняющихся жидкостей, в том числе автомобильного бензина и дизельного топлива, должны соответствовать необходимым требованиям пожарной безопасности, которые зависят от количества хранимого топлива.

Потребкооперация готова торговать фасованным автомобильным топливом в магазинах "Хозтовары", однако в сельской местности их функционирует только 12. Для торговли фасованным автомобильным топливом в магазинах "Продукты" и "Товары повседневного спроса" их необходимо дооборудовать. Многие товары в сельской сети реализуются по предварительным заявкам. При этом спрос на указанную продукцию неизвестен.

На совещании принято решение собрать аргументированные мнения к концу марта. В частности, концерн "Белнефтехим" должен определить возможность фасовки автомобильного топлива в литровую пластиковую тару в ОАО "Нафтан" и его выходную стоимость, Белоруснефть"- проанализировать все затраты, связанные с хранением и доставкой, Белкоопсоюз совместно с МЧС - затраты на дооборудование магазина и размер торговой надбавки. Депутата Палаты представителей попросили оценить потребность в фасованном автомобильном топливе жителей Поставского, Браславского и Шарковщинского районов.

Первая такая межведомственная встреча прошла в январе 2019 года.