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В Бресте стартовала республиканская акция "Выбираем студотряд!"

11.03.2019 21:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Одно из приоритетных направлений деятельности Белорусского республиканского союза молодежи — организация вторичной занятости молодежи.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64218.php

В Бресте стартовала республиканская акция "Выбираем студотряд!"

Сегодня, 11 марта 2019 года в университетах города Бреста прошла промоакция проекта «Выбираем студотряд!»


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64218.php

В Бресте стартовала республиканская акция "Выбираем студотряд!"

Штабы трудовых дел Белорусского республиканского союза молодежи помогали студентам определиться с планами на лето и выбрать работу по душе.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64218.php

В Бресте стартовала республиканская акция "Выбираем студотряд!"

Сегодня все желающие могли заполнить анкету на трудоустройство, узнать больше об условиях работы, возможной зарплате, требованиях работодателя.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64218.php

В Бресте стартовала республиканская акция "Выбираем студотряд!"

Мероприятия будут проводиться еженедельно с марта в штабах трудовых дел первичных организаций БРСМ учреждений высшего, среднего специального, профессионально-технического образования, а также в школах, лицеях и гимназиях.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64218.php

В Бресте стартовала республиканская акция "Выбираем студотряд!"

В частности, запланирован единый день открытых дверей. Перед ребятами выступят бойцы студотрядов, которые расскажут, где работали прошлым летом, поделятся своими впечатлениями и эмоциями.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64218.php

В Бресте стартовала республиканская акция "Выбираем студотряд!"

 
Теги: Брест
 
 
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  Одно из приоритетных направлений деятельности Белорусского республиканского союза молодежи — организация вторичной занятости молодежи. Сегодня, 11 марта 2019...
 
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