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В Бресте стартовала республиканская акция "Выбираем студотряд!"
11.03.2019 21:44 — Разное | Виртуальный Брест
Одно из приоритетных направлений деятельности Белорусского республиканского союза молодежи — организация вторичной занятости молодежи.
Сегодня, 11 марта 2019 года в университетах города Бреста прошла промоакция проекта «Выбираем студотряд!»
Штабы трудовых дел Белорусского республиканского союза молодежи помогали студентам определиться с планами на лето и выбрать работу по душе.
Сегодня все желающие могли заполнить анкету на трудоустройство, узнать больше об условиях работы, возможной зарплате, требованиях работодателя.
Мероприятия будут проводиться еженедельно с марта в штабах трудовых дел первичных организаций
В частности, запланирован единый день открытых дверей. Перед ребятами выступят бойцы студотрядов, которые расскажут, где работали прошлым летом, поделятся своими впечатлениями и эмоциями.
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Одно из приоритетных направлений деятельности Белорусского республиканского союза молодежи — организация вторичной занятости молодежи. Сегодня, 11 марта 2019...
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