Одно из приоритетных направлений деятельности Белорусского республиканского союза молодежи — организация вторичной занятости молодежи.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64218.php

Читать полностью в источнике с фото:





Сегодня, 11 марта 2019 года в университетах города Бреста прошла промоакция проекта «Выбираем студотряд!»



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64218.php

Читать полностью в источнике с фото:





Штабы трудовых дел Белорусского республиканского союза молодежи помогали студентам определиться с планами на лето и выбрать работу по душе.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64218.php

Читать полностью в источнике с фото:





Сегодня все желающие могли заполнить анкету на трудоустройство, узнать больше об условиях работы, возможной зарплате, требованиях работодателя.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64218.php

Читать полностью в источнике с фото:





Мероприятия будут проводиться еженедельно с марта в штабах трудовых дел первичных организаций БРСМ учреждений высшего, среднего специального, профессионально-технического образования, а также в школах, лицеях и гимназиях.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64218.php

Читать полностью в источнике с фото:





В частности, запланирован единый день открытых дверей. Перед ребятами выступят бойцы студотрядов, которые расскажут, где работали прошлым летом, поделятся своими впечатлениями и эмоциями.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64218.php

Читать полностью в источнике с фото:



