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Напротив стройки на Машерова устроили фотовыставку

11.03.2019 21:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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И опять автор идеи - знакомый нам Виталий Казак, он же в прошлый раз придумал принести сюда венки.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64217.php

Напротив стройки на Машерова устроили фотовыставку

Позже их, кстати, перенесли к памятнику погибшим узникам гетто, расположенным буквально в ста метрах на соседней улице.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64217.php

Напротив стройки на Машерова устроили фотовыставку

Фотосушку старинных и современных фотографий разместили на ограждении стройки, где были найдены сотни погибших.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64217.php

Напротив стройки на Машерова устроили фотовыставку

Вероятно, размещать экспозицию у памятника Виталий Казак считает бесперспективным, так как там её мало кто увидит.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64217.php

Напротив стройки на Машерова устроили фотовыставку

А здесь, значит, она бросается в глаза и доступна для обзора большему числу брестчан.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64217.php

Напротив стройки на Машерова устроили фотовыставку

Кроме фотографий, на земле были возложены цветы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64217.php

Напротив стройки на Машерова устроили фотовыставку

В прошлый раз (когда были венки) многие не поняли идеи - мол, зачем это делать так показательно-привлекательно здесь, если можно скромно и доступно возложить всё к самому памятнику, как и положено. Может быть, смысл заключается как раз в том, чтобы делать не так, как положено, не так, как нужно. Зато больше внимания к вопросу.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64217.php

Напротив стройки на Машерова устроили фотовыставку

Так или иначе - не будем давать оценку действиям Виталия Казака, просто ограничимся констатацией факта: было, сделали.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64217.php

Напротив стройки на Машерова устроили фотовыставку


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64217.php

Напротив стройки на Машерова устроили фотовыставку


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64217.php

Напротив стройки на Машерова устроили фотовыставку


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64217.php

Напротив стройки на Машерова устроили фотовыставку


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64217.php

Напротив стройки на Машерова устроили фотовыставку

 
 
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  И опять автор идеи - знакомый нам Виталий Казак, он же в прошлый раз придумал принести сюда венки. Позже их, кстати, перенесли к памятнику погибшим узникам гетто,...
 
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