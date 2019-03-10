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Напротив стройки на Машерова устроили фотовыставку
11.03.2019 21:44 — Разное | Виртуальный Брест
И опять автор идеи - знакомый нам Виталий Казак, он же в прошлый раз придумал
Позже их, кстати, перенесли к памятнику погибшим узникам гетто, расположенным буквально в ста метрах на соседней улице.
Фотосушку старинных и современных фотографий разместили на ограждении стройки, где были найдены сотни погибших.
Вероятно, размещать экспозицию у памятника Виталий Казак считает бесперспективным, так как там её мало кто увидит.
А здесь, значит, она бросается в глаза и доступна для обзора большему числу брестчан.
Кроме фотографий, на земле были возложены цветы.
В прошлый раз (когда были венки) многие не поняли идеи - мол, зачем это делать так показательно-привлекательно здесь, если можно скромно и доступно возложить всё к самому памятнику, как и положено. Может быть, смысл заключается как раз в том, чтобы делать не так, как положено, не так, как нужно. Зато больше внимания к вопросу.
Так или иначе - не будем давать оценку действиям Виталия Казака, просто ограничимся констатацией факта: было, сделали.
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И опять автор идеи - знакомый нам Виталий Казак, он же в прошлый раз придумал принести сюда венки. Позже их, кстати, перенесли к памятнику погибшим узникам гетто,...
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