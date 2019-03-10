Напротив стройки на Машерова устроили фотовыставку

И опять автор идеи - знакомый нам Виталий Казак, он же в прошлый раз придумал принести сюда венки .



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Позже их, кстати, перенесли к памятнику погибшим узникам гетто, расположенным буквально в ста метрах на соседней улице.



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Фотосушку старинных и современных фотографий разместили на ограждении стройки, где были найдены сотни погибших.



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Вероятно, размещать экспозицию у памятника Виталий Казак считает бесперспективным, так как там её мало кто увидит.



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А здесь, значит, она бросается в глаза и доступна для обзора большему числу брестчан.



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Кроме фотографий, на земле были возложены цветы.



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В прошлый раз (когда были венки) многие не поняли идеи - мол, зачем это делать так показательно-привлекательно здесь, если можно скромно и доступно возложить всё к самому памятнику, как и положено. Может быть, смысл заключается как раз в том, чтобы делать не так, как положено, не так, как нужно. Зато больше внимания к вопросу.



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Так или иначе - не будем давать оценку действиям Виталия Казака, просто ограничимся констатацией факта: было, сделали.



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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64217.php

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