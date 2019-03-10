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Цены рванули вверх. В Беларуси зафиксировали рекордную месячную инфляцию за последние 3 года
11.03.2019 21:44 — Разное | Виртуальный Брест
В Беларуси годовая инфляция в феврале ускорилась до 6,2% (месяцем ранее она составляла 5,8%). Больше всего в годовом выражении выросли цены на услуги и непродовольственные товары. При этом в феврале зафиксировали рекордную месячную инфляцию — 1,3% по сравнению с январем, сообщает Белстат. В последний раз товары и услуги так заметно дорожали в феврале 2016 года — на 2,9%.
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
В феврале продовольственные товары подорожали на 1,1% (в годовом выражении — на 6,7%), непродовольственные — на 0,2% (за год — на 3,8%), а платные услуги — на 3,2% (в годовом выражении — на 8,5%).
За январь и февраль этого года цены выросли на 2,2%.
Месячная инфляция в феврале составила 1,3%. В последний раз товары и услуги так заметно дорожали в феврале 2016 года — на 2,9%. При этом в мае и июле 2018 года в Беларуси и вовсе фиксировали дефляцию, как и в июле и августе 2017 года, а также августе 2016 года.
Власти прогнозируют, что инфляция в текущем году должна составить не более 5% (декабрь к декабрю).
Напомним, в Беларуси незначительно
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В Беларуси годовая инфляция в феврале ускорилась до 6,2% (месяцем ранее она составляла 5,8%). Больше всего в годовом выражении выросли цены на услуги и...
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