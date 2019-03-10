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Среднее время пребывания иностранных туристов в Гродненской области увеличилось до шести дней

11.03.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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В Гродненской области по итогам 2018 года возросло количество иностранных туристов, а также среднее время их пребывания на территории региона, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма облисполкома. 
 

В частности, иностранцы могут посещать территорию Гродно и Гродненского района, не открывая визу. "Если в 2017 году к нам приехали около 42 тыс. безвизовых туристов, то год назад их количество превысило 92 тыс. С начала 2019 года Гродно и окрестности уже посетили более 16 тыс. гостей из более 30 стран мира. Причем если раньше в среднем турпоездка занимала два дня, то по итогам 2018 года среднее время пребывания иностранного туриста составило шесть дней", - рассказали в управлении спорта и туризма. Кроме того, в регионе отмечается диверсификация экспорта туристических услуг, доля приграничных стран, стран Западной Европы постепенно растет.

"Рост турпотока связан со многими факторами, в том числе с высокой привлекательностью Гродненщины для разных категорий гостей. В регионе активно развиваются различные виды туризма: культурно-познавательный, оздоровительный, событийный, спортивный, охотничий, медицинский, промышленный, агроэкотуризм. Очевидно улучшение в других ключевых элементах благоприятного туристического климата - от транспортной инфраструктуры, придорожного сервиса, гостиниц и объектов питания до музеев и других объектов историко-культурного наследия", - отметили в управлении.

В целом в Гродненской области в 2018 году побывали около 440 тыс. туристов (темп роста 110,8%), четверть из которых были иностранцами. Регион становится все более популярным направлением для внутреннего туризма. Активно развивается агротуризм. В прошлом году подобные услуги оказывали 356 агроусадеб, принявших более 70 тыс. гостей (в 2017 году - 57 тыс.).
 
 
 
 
Теги: Гродно
 
 
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Среднее время пребывания иностранных туристов в Гродненской области увеличилось до шести дней
 
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