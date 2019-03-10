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В Фаниполе за счёт бюджета начали строительство 60-квартирного дома
Новости Беларуси. Социальное жилье возведут за счет различных источников финансирования.
В Фаниполе за государственные средства бюджета начали строительство 60-квартирного дома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Многоэтажка расположится на улице Брестской.
Виктор Личик, директор Дзержинского домостроительного управления:
Сергей Кошевский, специалист Дзержинского домостроительного управления:
Всего в планах обеспечить жильем около трех с половиной тысяч многодетных семей Минской области.
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Новости Беларуси. Социальное жилье возведут за счет различных источников финансирования. В Фаниполе за государственные средства бюджета начали строительство...
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