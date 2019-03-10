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В Фаниполе за счёт бюджета начали строительство 60-квартирного дома

11.03.2019 21:23 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Социальное жилье возведут за счет различных источников финансирования.

В Фаниполе за счёт бюджета начали строительство 60-квартирного дома

В Фаниполе за государственные средства бюджета начали строительство 60-квартирного дома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Многоэтажка расположится на улице Брестской. 

В Фаниполе за счёт бюджета начали строительство 60-квартирного дома

Виктор Личик, директор Дзержинского домостроительного управления:
По условиям строительства мы должны за счет собственных денег выполнить проектные работы, выполнить 15% стоимости строиткельно-монтажных работ. И только после этого начнется финансирование, привлечение денег заказчика.
В пределах сотни строителей мы так стабильно работаем. По плану у нас в октябре ввод, но я думаю, что мы сделаем намного раньше.

В Фаниполе за счёт бюджета начали строительство 60-квартирного дома


Кроме финансовой стороны вопроса, вклад в общее дело вносят строители области. Наиболее востребованными специалистами являются каменщики и крановщик. Всего же на каждом объекте задействованы более полусотни строителей.

В Фаниполе за счёт бюджета начали строительство 60-квартирного дома

Сергей Кошевский, специалист Дзержинского домостроительного управления:
Строительство – это ответственный вид работ, к этому нужно относиться с особой скрупулезностью, потому что каждый сантиметр ухода от проекта – большие проблемы потом.

Всего в планах обеспечить жильем около трех с половиной тысяч многодетных семей Минской области.
 
 
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Новости Беларуси. Социальное жилье возведут за счет различных источников финансирования. В Фаниполе за государственные средства бюджета начали строительство...
 
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