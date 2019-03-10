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Откуда дровишки? В Боровлянах разыскивают нелегального дровосека
Новости Беларуси. В Боровлянах на территории лесхоза местный житель украл древесину хвойных пород, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Нарушитель попал в объектив фотокамеры, установленной на опушке. Личность мужчины определяют правоохранители. Кстати, с начала года в Минской области к административной ответственности привлекли 4 нарушителя лесного и природоохранного законодательства.
Самовольная вырубка деревьев и загрязнение леса грозит желающим сэкономить штрафом почти в 1300 рублей.
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Новости Беларуси. В Боровлянах на территории лесхоза местный житель украл древесину хвойных пород, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Нарушитель попал в...
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