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Конституционный суд изучает возможные преобразования основного закона
Новости Беларуси. Новые страницы основного закона. Конституционный суд изучает возможные преобразования главного документа страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, Александр Лукашенко проанонсировал конституционную реформу во время «Большого разговора» с журналистами и общественностью. При этом главной задачей Конституционного суда остаётся защита действующего закона, его принципов и норм. А вот стать инициаторами нововведений могут и сами белорусы. Для этого нужно собрать подписи не менее 150 тысяч человек.
Наталья Карпович, заместитель председателя Конституционного суда Беларуси:
К Дню Конституции телеканал СТВ готовит документальный фильм. Его автор Евгений Пустовой встретился с «отцами» основного закона страны, собрал свидетельства очевидцев того времени и объединил мнения экспертов о возможных сценариях развития Беларуси.
Итак, откровенные воспоминания и сенсационные выводы в документальном фильме «Конституция -25» смотрите в 20:30 на телеканале СТВ.
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Новости Беларуси. Новые страницы основного закона. Конституционный суд изучает возможные преобразования главного документа страны, сообщили в программе Новости...
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