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«Приятно себя ощущать лидером». Белорусские легкоатлеты с триумфом вернулись с Кубка Европы

11.03.2019 21:05 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Цветы, объятья и многократное «Спасибо»! В Национальном аэропорту 11 марта встречали сборную Беларуси по легкоатлетическим метаниям, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Приятно себя ощущать лидером». Белорусские легкоатлеты с триумфом вернулись с Кубка Европы

На Кубке Европы наша дружина произвела истинный фурор, выиграв 8 медалей. Причем сразу в нескольких дисциплинах отечественные спортсмены стали лидерами сезона. К традиционной встрече руководство федерации подошло творчески.

«Приятно себя ощущать лидером». Белорусские легкоатлеты с триумфом вернулись с Кубка Европы

Кроме стандартных в таких случаях цветов, отличившиеся получили памятные плакаты. И, конечно, все охотно делились впечатлениями от ставшего знаковым для нас форума.

«Приятно себя ощущать лидером». Белорусские легкоатлеты с триумфом вернулись с Кубка Европы

Анна Малыщик, победитель Кубка Европы по метаниям:
В принципе, выступлением довольна, конечно, и медали рада и то, что девочки собрались все вместе и показали хороший результат в командном завоевали серебряную медаль.

Приятно так ощущать себя, хотя бы на короткое время. У нас есть полячка Анита Влодарчик, она лидер. На время приятно себя ощущать лидером.

«Приятно себя ощущать лидером». Белорусские легкоатлеты с триумфом вернулись с Кубка Европы

Александр Мелешко, старший тренер сборной Беларуси по метаниям:
В целом, это лучшее выступление за всю историю выступлений Республики Беларусь на данных соревнованиях. 8 медалей, 3 командные медали, поэтому все молодцы, все боролись, очень хорошо.

В спокойном режиме готовимся к основным летним стартам, подготовки не форсированы, потому что стоят глобальные задачи на лето. Это и Европейские игры для Тани Холодович, чемпионат мира в Дохе – для всех остальных. Поэтому все в спокойном, рабочем режиме.

«Приятно себя ощущать лидером». Белорусские легкоатлеты с триумфом вернулись с Кубка Европы

Кубок Европы, по традиции, только открывает соревновательный сезон. Он у легкоатлетов будет насыщенным. Впереди Европейские игры, чемпионат мира и другие знаковые старты. Но хочется верить, что такие радостные моменты, как сегодня, будут случаться регулярно.
 
 
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Новости Беларуси. Цветы, объятья и многократное «Спасибо»! В Национальном аэропорту 11 марта встречали сборную Беларуси по легкоатлетическим метаниям, сообщили в...
 
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